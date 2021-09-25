На скамье подсудимых по делу Ан-26 есть 6 военнослужащих. Двое из них были руководителями высшего звена.
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Что известно об обвиняемых генералах
Обвиняемыми являются экс-командующий Воздушных сил Сергей Дроздов и экс-начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский.
В 2014 году оба отличились во время активных боевых действий на Донбассе. Их наградили орденом "Богдана Хмельницкого". Их обвиняют в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. За это генералам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
Например, Туринскому инкриминируют, что он не запретил "конвейерные полеты" и разработал трехступенчатую систему летной подготовки курсантов. Таким образом проводили совместные тренировочные полеты летчиков и штурманов. Все для экономии топлива. Генерал-майор, по версии ГБР, "не проконтролировал" уровень подготовки летчиков-инструкторов.
Дроздов, по мнению следствия, должен был изменить или вообще отменить практику "конвейерных полетов" в Харьковском университете.
Подозрения для других фигурантов
Подозрения вручили руководителям 203 учебной авиационной бригады, которая дислоцировалась на аэродроме Чугуева и занималась учебными полетами курсантов.
- Вячеслав Глазунов – командир;
- Виктор Вовк – заместитель командира;
- Роман Куценко – заместитель командира;
- Александр Жук – руководитель полетов.
Им инкриминируют военную небрежность, а также "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Статья предусматривает от 5 до 15 лет тюрьмы.
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Все подозреваемые – на свободе
Все подозреваемые сейчас на свободе, то есть под домашними арестами и личными обязательствами. Более того, у генерала Дроздова с июля вовсе нет меры пресечения. Суд ранее отказался ее продлить.
Под стражей были только Глазунов и Жук. Однако первый вышел из СИЗО 11 марта, второй – 20 августа.
К слову, все подозреваемые отрицают свою вину. В течение 5 месяцев они с адвокатами знакомятся с материалами дела. После завершения этапа обвинительный акт передадут в суд. Следствие уверено, что фигуранты сознательно затягивают процесс.
Авиакатастрофа Ан-25 возле Чугуева: коротко
- Самолет Ан-26 разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине. На борту было 20 курсантов и 7 членов экипажа.
- В жуткой авиакатастрофе погибли 26 человек, выжил только 1 курсант.
- Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.
Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала