На скамье подсудимых по делу Ан-26 есть 6 военнослужащих. Двое из них были руководителями высшего звена.

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Что известно об обвиняемых генералах

Обвиняемыми являются экс-командующий Воздушных сил Сергей Дроздов и экс-начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский.

В 2014 году оба отличились во время активных боевых действий на Донбассе. Их наградили орденом "Богдана Хмельницкого". Их обвиняют в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. За это генералам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Например, Туринскому инкриминируют, что он не запретил "конвейерные полеты" и разработал трехступенчатую систему летной подготовки курсантов. Таким образом проводили совместные тренировочные полеты летчиков и штурманов. Все для экономии топлива. Генерал-майор, по версии ГБР, "не проконтролировал" уровень подготовки летчиков-инструкторов.

Дроздов, по мнению следствия, должен был изменить или вообще отменить практику "конвейерных полетов" в Харьковском университете.

Подозрения для других фигурантов

Подозрения вручили руководителям 203 учебной авиационной бригады, которая дислоцировалась на аэродроме Чугуева и занималась учебными полетами курсантов.

Вячеслав Глазунов – командир;

– командир; Виктор Вовк – заместитель командира;

– заместитель командира; Роман Куценко – заместитель командира;

– заместитель командира; Александр Жук – руководитель полетов.

Им инкриминируют военную небрежность, а также "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Статья предусматривает от 5 до 15 лет тюрьмы.

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Все подозреваемые – на свободе

Все подозреваемые сейчас на свободе, то есть под домашними арестами и личными обязательствами. Более того, у генерала Дроздова с июля вовсе нет меры пресечения. Суд ранее отказался ее продлить.

Под стражей были только Глазунов и Жук. Однако первый вышел из СИЗО 11 марта, второй – 20 августа.

К слову, все подозреваемые отрицают свою вину. В течение 5 месяцев они с адвокатами знакомятся с материалами дела. После завершения этапа обвинительный акт передадут в суд. Следствие уверено, что фигуранты сознательно затягивают процесс.

Авиакатастрофа Ан-25 возле Чугуева: коротко

Самолет Ан-26 разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине. На борту было 20 курсантов и 7 членов экипажа.

В жуткой авиакатастрофе погибли 26 человек, выжил только 1 курсант.

Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.