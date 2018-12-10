Год фейков и дезинформации: как Россия готовилась к атаке в Азовском море

Россия проложила путь к своему решению об атаке украинских кораблей через распространение фейков и дезинформации.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг передает The Guardian.

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Если вы думаете, что инцидент не имеет под собой почвы, вы ошибаетесь. Дезинформационная кампания началась гораздо раньше, больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят работы по углублению морского дна в Азовском море для подготовки к входу в его акваторию флота НАТО,

– рассказал Кинг.

Кроме этого, росСМИ писали о том, что летом Украина заразила Азовское море холерой, а также, что британские и украинские спецслужбы пытались перевезти ядерную бомбу к новому мосту в оккупированный Крым, чтобы взорвать его.

Кинг сказал, что ни одна из таких распространенных новостей не была правдой.

"Кремль продолжал многолетнюю дезинформационную кампанию с целью смягчения общественного мнения до того, как взять в плен три украинских корабля и их экипажи в Азовском море", – добавил Кинг.

Что известно о событиях в Керченском проливе?​

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.