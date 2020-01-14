Год после попытки штурма Zaxid.net: суд обязал полицию начать расследование
Полиция начала расследование попытки штурма издания Zaxid.net. В конце декабря 2018 года члены нескольких львовских группировок жгли дымовые шашки и пытались силой ворваться в редакцию.
13 января судья Галицкого райсуда Львова Виктор Романюк обязал полицию начать расследование, пишет Zaxid.net.
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Причиной решения стала жалоба на бездействие полицейских, которые более года не реагировали на публично совершенное правонарушение.
Отмечается, что работники Галицкого отделения полиции даже не внесли сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. То есть правоохранители не реагировали на заявление и не начинали расследование.
Суд обязал полицию расследовать штурм редакции / Zaxid.net
Что известно о штурме редакции Zaxid.net
- 21 декабря 2018 года примерно сотня людей пыталась ворваться в редакцию издания. Причина – публикации о злоупотреблениях по выделению земли участникам АТО.
- Среди пикетчиков были представители ОО "Развитие громады", "Нацкорпуса" и ОО "УСУ АТО".
- Они зажигали дымовые шашки перед домом, где расположена редакция Zaxid.net, а также пытались прорваться внутрь.
- Тогда участники акции протеста пикетировали и другие админздания города. Везде их сопровождали работники полиции. Однако правоохранители не препятствовали незаконным действиям при захвате редакции.
- Главный редактор Zaxid.net сразу написал заявление в полицию о совершении преступления. Однако реакции от правоохранительных органов не было более года.