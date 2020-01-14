Год после попытки штурма Zaxid.net: суд обязал полицию начать расследование

Полиция начала расследование попытки штурма издания Zaxid.net. В конце декабря 2018 года члены нескольких львовских группировок жгли дымовые шашки и пытались силой ворваться в редакцию.

13 января судья Галицкого райсуда Львова Виктор Романюк обязал полицию начать расследование, пишет Zaxid.net.

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Причиной решения стала жалоба на бездействие полицейских, которые более года не реагировали на публично совершенное правонарушение.

Отмечается, что работники Галицкого отделения полиции даже не внесли сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. То есть правоохранители не реагировали на заявление и не начинали расследование.



Суд обязал полицию расследовать штурм редакции / Zaxid.net

Что известно о штурме редакции Zaxid.net