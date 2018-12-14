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      Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019-м

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      Чего ждать от рынка недвижимости в Украине в 2019 году
      Чего ждать от рынка недвижимости в Украине в 2019 году / Коллаж 24 канала

      Как скажутся выборы на ценах на недвижимость? Что будет с ипотекой? Возрастет ли стоимость аренды жилья? Эксперты спрогнозировали, чего ждать от рынка недвижимости в Украине в 2019 году.

      По словам специалистов, в 2019-м резких изменений на рынке недвижимости Украины ожидать не стоит, однако определенными особенностями он все же отметится.

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      Год выборов

      Как отмечает глава комитета по информационным технологиям, сервисам, аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас, выборы никогда не добавляли позитива на рынке недвижимости.

      Раньше было так, что большие бюджеты избирательных кампаний сначала приходили в штабы , потом распределялись между участниками процесса и в конце концов какая-то часть – довольно значительная – оседала на рынке недвижимости, однако в течение последних нескольких лет, по его словам, такого не наблюдается,
      – отметил эксперт.

      Правда, специалист отмечает сразу две пары выборов, которые ожидают Украину в 2019-м, скорее повлияют на психологический настрой украинцев – сначала будут ждать президентских выборов, затем парламентских, и это может отразиться больше на коммерческой недвижимости, чем на "живой", поскольку эконом-сегмент как работал, так и будет работать.

      вибори 2019 ринок нерухомості України
      Как выборы-2019 повлияют на рынок недвижимости в Украине

      Что с коммерческой недвижимостью?

      На рынке коммерческой недвижимости, по прогнозам специалистов, в 2019-м возможны небольшие застои.

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      "Если с ее арендой будет более-менее все стабильно (в 2018-м рынок коммерческой недвижимости в Украине очень хорошо себя чувствовал: увеличивалась вакантность, росли цены), то с точки зрения инвестиций, вложений в определенные объекты – уже будут возникать вопросы", – обрисовал возможную перспективу Эдуард Бразас.

      Макроэкономические процессы, которые имеют влияние на экономику Украины, также будут влиять и на отечественный рынок недвижимости. Так, по словам эксперта, с точки зрения макроэкономики никуда не исчезнут такие негативные факторы, как пиковые выплаты по внешним долгам Украины и политика Нацбанка с точки зрения сдерживания инфляции и учетных ставок.

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      Как насчет ипотеки?

      Судя по ситуации в макроэкономике – никаких поводов говорить о том, что мы до конца года получим ипотечные ставки хотя бы на уровне 11-12% годовых в гривне, чтобы перезапустить рынок недвижимости – такого повода нет совсем,
      – отметил Бразас.

      Эксперт отмечает, что на сегодня те государственные целевые программы, которые имеют целью стимулировать покупку жилья, действуют крайне точечно и глобального влияния на рынок недвижимости не имеют. Так, государственная программа "Доступное жилье" возобновила работу только в конце ноября 2018-го.

      "Ко всему, к сожалению, не появились ожидаемые драйверы роста, среди которых запуск цивилизованного рынка земли и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Это те вещи, которые косвенно в 2019-м году имели бы свою положительную роль в развитии рынка недвижимости в Украине", – убежден представитель Ассоциации специалистов по недвижимости.

      Іпотека ринок нерухомості прогноз на 2019
      Ипотека в 2019 в Украине не заработает

      По его прогнозу, уже сейчас можно утверждать, что рынок недвижимости в Украине в 2019-м будет не стабильно хорошо развиваться, а стабильно держать себя в руках.

      Падать у него поводов нет, но и расти поводов у него не появится. Отсюда – достаточно стабильные цены, активность рынка в эконом-сегменте.

      По словам эксперта, ситуация с арендой будет похожа на тенденции последних лет – весь год относительно стабильный, а рост будет наблюдаться в августе-сентябре и, как и раньше, будет сокращаться предложение в эконом-сегменте.

      В целом эксперты выделяют 7 тенденций, которых стоит ждать от рынка недвижимости Украины в 2019-м:

      1. цены стабильные, но повода для роста пока нет;
      2. активность рынка сосредоточена в эконом-сегменте;
      3. сокращение предложения в эконом-сегменте на вторичном рынке недвижимости;
      4. стабилизация предложения на первичном рынке, темпы запуска новых объектов уменьшаются;
      5. в сегменте аренды – затишье до августа-сентября 2019-го, после чего будет наблюдаться небольшой рост;
      6. ипотеки не будет;
      7. рынок коммерческой недвижимости будет не слишком активным.

       ринок нерухомості України прогноз 2019
      Прогноз развития рынка недвижимости Украины в 2019 году

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      Теги: Новости Украины Рынок недвижимости Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Ипотека Аренда жилья Цены на недвижимость
      Источник: 24 канал
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