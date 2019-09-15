Года мало, чтобы перезагрузить оккупированный Донбасс – Климкин об анонсированных выборах

Выборы на оккупированных территориях возможны при соблюдении двух фундаментальных условий. Первое – минимальный уровень безопасности, вторая – минимальный уровень для свободных и честных выборов.

Так, на заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о необходимости проведения местных выборов по всей территории Украины, включая Донбасс, отреагировал его предшественник Павел Климкин. Следует отметить, что Пристайко потом уточнил, что имел в виду – мол, выборы на временно оккупированных территориях Донбасса должны состояться только после того, как оккупанты покинут территорию Украины.

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Для меня это проведение, конечно, не идеальных выборов, они не будут такими. Но с доступом политических партий, СМИ, организованные нашей ЦИК. Все эти критерии – известные, они выписаны ОБСЕ. Если эти критерии не будут соблюдены, то это будут не выборы, а фарс с Россией,

– отметил Климкин в комментарии Lb.ua

По его мнению, если не соблюдать выписанных ОБСЕ критериев, можно столкнуться с тем, что Россия будет продвигать своих кандидатов на выборах и сохранит контроль над полуофициальным оккупированным Донбассом. В таком случае он станет ядром будущей федерализации по российскому сценарию.

"Когда мы себе сами ставим сроки, мы ставим себя в ситуацию высоких ожиданий и в слабую позицию по переговорам с Россией. Поэтому сначала должны быть условия, затем – образ и стратегия, как их достичь, а потом временные рамки. Я считаю, что год – это очень короткий срок, чтобы перезагрузить оккупированный Донбасс, для достижения безопасности условий и условий для свободных и честных выборов", – добавил экс-глава МИД Украины.

Когда у Зеленского планируют провести местные выборы?

Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы намечены на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Председатель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.



Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.