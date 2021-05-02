Годовщина трагедии в Одессе: полиция охраняет Куликово поле и Соборную площадь
В Одессе – седьмая годовщина трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года. Полицейские взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь. Люди несут цветы.
Источник:МВД
Вокруг обоих площадей ограничили движение транспорта. Такие меры приняли для безопасности людей во время чествования памяти погибших.
Важно Годовщина смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото
В МВД напомнили о карантине и запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов и георгиевских лент.
Будьте законопослушными и не пренебрегайте собственной безопасностью,
– говорится в сообщении МВД.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Одессе будет проведение большого количества массовых мероприятий. Задача правоохранителей – не допустить провокаций.
Правоохранители в Одессе / Фото МВД
Меры безопасности в центре Одессы / Фото МВД
Люди несут цветы
Утром одесситы несли цветы к Куликовому полю. Все происходило спокойно, без волнений.
Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года: коротко
- В этот день в центре Одессе антимайдановцы напали на украинских активистов. Во время столкновений раздались выстрелы. В результате на Греческой улице и площади погибли шесть человек.
- Впоследствии участников антимайдана оттеснили к Куликовому полю. Многие из них забаррикадировались в Доме профсоюзов.
- Там вспыхнул пожар, повлекший гибель 48 человек.
- Кроме того, было много пострадавших – 200 человек с обеих сторон конфликта обратились к медикам.
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