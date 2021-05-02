В Одессе – седьмая годовщина трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года. Полицейские взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь. Люди несут цветы.

Вокруг обоих площадей ограничили движение транспорта. Такие меры приняли для безопасности людей во время чествования памяти погибших.

Важно Годовщина смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото

В МВД напомнили о карантине и запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов и георгиевских лент.

Будьте законопослушными и не пренебрегайте собственной безопасностью,

– говорится в сообщении МВД.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Одессе будет проведение большого количества массовых мероприятий. Задача правоохранителей – не допустить провокаций.



Правоохранители в Одессе / Фото МВД



Меры безопасности в центре Одессы / Фото МВД

Люди несут цветы

Утром одесситы несли цветы к Куликовому полю. Все происходило спокойно, без волнений.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года: коротко