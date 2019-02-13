Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы

12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола или просто Минские договоренности. Рассказываем, была ли от них реальная польза и стоит ли искать альтернитиву.

Читайте также: План Сайдика на Донбассе – альтернатива минским соглашениям или тайный план Кремля

Что такое Минские договоренности?

Это – комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Еще их называют "Минск-2" или переговоры "нормандской четверки".

Комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей содержит 13 пунктов. Так, он предусматривает "немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также – мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Какая реальная польза от них за 4 года?

Соглашение на некоторое время заморозило реальные военные действия и широкомасштабное наступление российских войск. И, что главное, дало возможность для Вооруженных сил Украины пройти период адаптации, а затем – и наращивания своих военных возможностей.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, это – единственная, однако очень большая ценность Минских договоренностей.

Все остальное из того, что там написано, не было, нет и не будет выполнено. Нет политической воли у руководства РФ что либо менять. Почему? Потому что Россия не для того начинала свою агрессию, чтобы ее заканчивать. Ее цель – держать Украину в постоянном напряжении, обескровливать ее и, таким образом, мешать нормальному развитию и самой страны, и ее движению в Евросоюз и НАТО,

– пояснил эксперт в комментарии 24 каналу.

Специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер, в свою очередь, отметил, что РФ в течение четырех лет ежедневно нарушает Минские договоренности

"Четыре года назад Россия подписала Минский пакет договоренностей, где первым пунктом прописано прекращение огня 14 февраля. Спустя примерно неделю Россия и ее подконтрольные силы захватили Дебальцево. На протяжении последних четырех лет Россия продолжала ежедневно нарушать Минские договоренности. Сейчас настало время для мира в Украине", – написал Волкер.

4 years ago Russia signed the Minsk Package of Measures with the first point a Feb 14 ceasefire. About a week later Russia and it proxy forces seized Debaltseve.



In the 4 years since has continued to violate the Minsk agreements every day.



It’s time for #Peace4Ukraine. pic.twitter.com/76Nr7BSXmT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 12 лютого 2019 р.

Нужно ли искать альтернативу?

В этом нет смысла. Нужно менять не формат, а само содержание соглашений. Пока оно не изменится, форма не будет иметь значения.

"Смысл заключается в том, что либо Украина и страны Запада заставляют РФ отступить, либо шансов на урегулирование нет. И этот смысл мы должны вместе с западными партнерами определить. А потом действовать скомбинировано. Как Россия, так и Запад должны четко и ясно понять: или мы реально жмем и требуем результатов, или нам не надо об этом говорить", – утверждает Владимир Огрызко.

Читайте также: Россия должна прекратить войну, – Волкер высказался о плане Сайдика относительно Донбасса

По его словам, действенным принуждением для выполнения Россией соглашений могут быть санкции. Однако они должны быть такими, чтобы агрессору "стало больно". Только тогда он будет реагировать соответствующим образом. Если же санкции не сильно влияют на представителей РФ, тогда не стоит рассчитывать на какие-то результаты или искать новые форматы.

Пока эти договоренности сохраняют статус-кво. Для многих на Западе это и нужно – заморозить то, что есть, чтобы не стреляли. А дальше – "пусть оно как-то будет". Этот так называемый "План Сайдика" – яркое свидетельство того, что хотят на Западе. Им важно, чтобы на Донбассе не было горячей войны и их не трогали с вмешательством в эти процессы,

– добавляет эксперт.

Также он приводит пример Приднестровья, где уже 28 лет Европейский союз, США, ОБСЕ и т.д. пытаются решить конфликт. Процесс якобы идет, но результата нет.

"Это же хотят сделать здесь, но нас это не устраивает, мы не должны на это соглашаться. Мы должны проводить разговор очень практично. Вопрос надо ставить так: что можно сделать для того, чтобы России стало больно? А не разговоры о том, что ключ от решения проблемы лежит в Москве. Тогда вы отдаете РФ инициативу и ждете, пока на нее "сойдет просветление". Не сойдет оно никогда, это же очевидно", – заключает Владимир Огрызко.

Вопрос лишь в том, когда Запад наконец сможет сделать эти санкции болезненными для страны-агрессора. Если и в дальнейшем действовать таким образом, то урегулирование конфликта в ближе не будет, а Донбасс будет иметь все шансы стать вторым Приднестровьем.