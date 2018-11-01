Годовщина Ноябрьского чина: как украинцы сменили власть во Львове

Во Львове отметили годовщину Ноябрьского чина. Сто лет назад украинцы бывшей Австро-Венгрии начали вооруженную борьбу за собственное государство. Так начиналась история Западноукраинской народной республики.

Лозунг Украинского народного совета дал начало ноябрьскому чину – вооруженному восстанию украинцев во Львове. Так и началась польско-украинская война. Каждая из сторон считала Львов своей территорией. И именно этот город стал столицей новосозданного государства – Западноукраинской Народной Республики.

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Еще перед рассветом сечевые стрельцы, молодые воины, вернувшиеся с Первой мировой войны, начали захватывать административные здания. Сделали это без большого сопротивления со стороны австрийских чиновников. Сто лет спустя наши современники воспроизводят эти события.

Львовяне проснулись утром, и увидели, что на Ратуше развевается сине-желтый флаг, и в течение дня на других административных зданиях Львова тоже появился сине-желтый флаг,

– объяснил реконструктор Любомир Горбач.

Сечевые стрельцы готовились защищать Львов от польской ликвидационной комиссии, которая на днях должна была прибыть и установить в городе свою власть. А уже 2 ноября начали наступать поляки. Сначала захватили железнодорожный вокзал и двинулись в сторону центра. Впоследствии начались и военные столкновения.

События ноябрьские – они являются примером последней джентельменской войны в истории Европы. Представьте себе, где еще могло быть так, что когда начались эти первые бои, прекращалась перестрелка, потому что ехал трамвай?,

– рассказал кандидат исторических наук Василий Кметь.

Отстоять Львов не удалось. В ночь на 22 ноября украинские войска отступили из города. И хоть формально ЗУНР просуществовала всего несколько месяцев, для украинского народа это был рывок вперед к независимости. Поэтому первого ноября 2018 года Львов снова превращается в столицу ЗУНР, чтобы еще раз почтить тех, кто сто лет назад боролся за украинскую независимость. Тогдашняя молодежь показала пример решительности и патриотизма.

Сейчас мы только можем фантазировать, как развернулись бы события, если бы украинцы выиграли эту войну. Возможно, независимость страна получила бы раньше. Впрочем, урок ноябрьского чина в том, что бороться за свои права надо, и ничто не должно пошатнуть веру украинцев в свое государство, свободное и независимое.