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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Годовщина оккупации Чехословакии: в Чехии на мероприятия президент не пришел, а премьер освистан

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Во вторник, 21 августа, исполняется 50 лет со дня оккупации Чехословакии советскими войсками. По этому случаю в Чехии проходят памятные мероприятия и даже протесты. Вероятно, именно из-за последних президент страны Милош Земан ни одну акцию, посвященную годовщине, не посетил.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил корреспондент "Радио Свободы".

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Сейчас на Вацлавской площади в Праге идут последние приготовления к памятным мероприятиям. Однако первые официальные мероприятия состоялись утром возле здания чешской радиостанции. Именно там 50 лет назад была одна из самых горячих точек. Тогда войска Варшавского договора пытались захватить ее одной из первых. Во время попыток блокировать военную технику 17 человек погибло.

21 августа, как и 50 лет назад, под стены радиостанции пришло очень много людей. Они были с флагами и цветами, чтобы почтить память погибших.

В тот день мы были в Праге. Тогда, когда приехали военные, мы были возле радиостанции. 21 августа – это день, который ни я, ни мои дети никогда не забудут,
– рассказали участники акции.

Отметим, что немало людей пришли с протестными настроениями. Все из-за того, что пришел возлагать цветы премьер Андрей Бабиш. Его обвиняют в сотрудничестве с тайной полицией Чехословакии. Люди держали в руках плакаты "Нет Бабишу! Чтим демократические ценности". Любое появление чиновника вызвала бурю негативных эмоций. Активисты выкрикивали: "Бабиш прочь!", "Позор!" и "Бабиш лжец!" Только тот взял слово, люди пытались перекричать премьера, чтобы он не произнес ни слова.

Мы здесь, потому что сюда пришел наш премьер, который в прошлом был коммунистом. В нашей власти сейчас много бывших коммунистов. И это позор, что Бабиш пришел сюда сегодня, потому что люди здесь боролись за демократические ценности,
– сказал один из участников протеста.

Президент Чехии Милош Земан отказался участвовать в торжественных мероприятиях, чем вызвал сильное возмущение среди общественности.

Теги: СССР Чехия История
Источник: 24 канал
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