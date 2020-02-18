В Киеве проходит шествие памяти к шестой годовщине расстрелов на Майдане: онлайн-трансляция

В Киеве шествием памяти отмечают шестую годовщину кровавых расстрелов на Майдане, которые происходили в течение 18-21 февраля 2014 года. Тогда в течение четырех дней погиб 71 активист Революции Достоинства.

Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни.

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Шествие памяти за Героями Небесной Сотни: смотрите видео

В общем после панихиды шествие планирует пройти по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Маршрут шествия памяти: смотрите карту

Расстрелы на Майдане 18-21 февраля 2014-го: коротко

Именно противостояние во второй половине февраля 2014 года было завершающим этапом революции Достоинства. 18 февраля силовики прибегли к расстрелам и штурму протестующих, которые продолжались до 21 февраля.

Вследствие силовых столкновений всего за четыре дня погибло 82 человека (по оценке Министерства здравоохранения). Из них 71 активист и 11 силовиков.

Именно применение таких жестких методов стало концом правления Виктора Януковича и его сторонников. Результатами силовых противостояний стали голосования Верховной Радой 22 февраля об отстранении "легитимного" от выполнения обязанностей президента.

К слову, массовые убийства в те дни происходили не только на Майдане, но и поблизости. К преследованиям, избиению или и даже жестким убийствам активистов за пределами Майдана прибегали "титушки".