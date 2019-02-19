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      Годовщина Революции достоинства: к Мемориалу не пропускают людей

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      На Майдан Независимости и на улицу Институтскую пришли родственники и все желающие, чтобы почтить память погибших Героев Небесной Сотни. Однако правоохранители не пропускали людей к Мемориалу из-за запланированного визита Петра Порошенко.

      Об этом сообщил корреспондент 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: Вдова Героя Небесної сотні: Майдан досі триває – просто там зараз людей нема

      На улицу Институтскую, где 5 лет назад происходили страшные события, пришло много людей. Однако к Мемориалу Героев Небесной Сотни их не пропустили. Правоохранители установили рамку металлоискателя и позволят пройти тем, кто имеет приглашение.

      Людей пропускали через металошукач і лише за запрошеннями
      Людей пропускали через металлоискатель и только по приглашениям

      А все потому, что сюда приедет Президент Украины Петр Порошенко на процедуру чествования героев Майдана. Отметим, что эта мера не анонсировалась, сообщалось только то, что сюда приедет глава ЕС Дональд Туск.

      Впоследствии Петр Порошенко таки появился, но пробыл на событии чествования лишь 10 минут.

      Порошенко таки приїхав на захід, але пробув там лише 10 хвилин
      Порошенко таки приехал на мероприятие, но пробыл там всего 10 минут

      Путь к Мемориалу Героев Небесной Сотни уже открыт полностью.

      Почему Порошенко не посещает официально мероприятия чествования Героев?
      Почти 5 лет назад, 21 ноября, была ситуация, когда Порошенко прибыл в этот же Мемориал на Институтской, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни, но тогда люди его освистали. Его обвиняли за то, что до сих пор не расследованы дела Майдана и не было присвоено им звание Героев Небесной Сотни. Год назад, 21 февраля, на этом же месте освистали премьер-министра Гройсмана. Люди недовольны тем, что чиновники приходят почтить память Героев, но результатов и наказаний до сих пор нет.

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Петр Порошенко Евромайдан
      Источник: 24 канал
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