Годовщина Смоленской трагедии: Дуда не планирует ехать в РФ из-за напряженных отношений стран

В апреле чествуют 10-ю годовщину катастрофы польского правительственного самолета Ту-154М, на борту которого погиб президент Лех Качиньский. Президент Польши Анджей Дуда не планирует поездку в Смоленск по этому случаю. Ведь между странами довольно напряженные отношения.

Однако переговоры относительно посещения польским президентом Смоленска продолжаются. Об этом заявил представитель канцелярии Дуды Анджей Дера, пишет RMF.

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Учитывая напряженные польско-российские отношения рассматриваются различные варианты. Но после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не сторонник поездки в Россию,

– отметил Дера.

По его словам, за эти годы не совсем понятно, почему произошла эта катастрофа, как российская власть относится к доказательствам. "Она (Россия – 24 канал) не хочет, не помогает, не сотрудничает. Я думаю, торжества будут в нашей стране", – добавил представитель канцелярии Дуды.

По словам Дери, польская делегация все же будет на месте в Смоленске. Однако годовщина совпадает с пасхальными праздниками. Поэтому переговоры, как лучше организовать памятные мероприятия, пока еще продолжаются.

Что известно о катастрофе самолета с польской делегацией?Произошла 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154 перевозил польскую делегацию на торжества по случаю 70-й годовщины катынского расстрела. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек. Среди них – президент Польши Лех Качиньский и его супруга, высокие командиры армии и последний президент Польши в эмиграции Рышард Качоровский.



В начале апреля 2017 года стало известно, что польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на башне "Смоленск-Северный" с "бессознательного" на "сознательное" доведение ими экипажа президентского самолета Ту-154М к авиакатастрофе. Ранее вина диспетчеров квалифицировалась как "бессознательное доведение до катастрофы".

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