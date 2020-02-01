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      Годовщина Смоленской трагедии: Дуда не планирует ехать в РФ из-за напряженных отношений стран

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      Анджей Дуда, вероятно, не поедет в Польшу на годовщину Смоленской трагедии / file.liga.net

      В апреле чествуют 10-ю годовщину катастрофы польского правительственного самолета Ту-154М, на борту которого погиб президент Лех Качиньский. Президент Польши Анджей Дуда не планирует поездку в Смоленск по этому случаю. Ведь между странами довольно напряженные отношения.

      Однако переговоры относительно посещения польским президентом Смоленска продолжаются. Об этом заявил представитель канцелярии Дуды Анджей Дера, пишет RMF.

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      Учитывая напряженные польско-российские отношения рассматриваются различные варианты. Но после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не сторонник поездки в Россию,
      – отметил Дера.

      По его словам, за эти годы не совсем понятно, почему произошла эта катастрофа, как российская власть относится к доказательствам. "Она (Россия – 24 канал) не хочет, не помогает, не сотрудничает. Я думаю, торжества будут в нашей стране", – добавил представитель канцелярии Дуды.

      По словам Дери, польская делегация все же будет на месте в Смоленске. Однако годовщина совпадает с пасхальными праздниками. Поэтому переговоры, как лучше организовать памятные мероприятия, пока еще продолжаются.

      Что известно о катастрофе самолета с польской делегацией?Произошла 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154 перевозил польскую делегацию на торжества по случаю 70-й годовщины катынского расстрела. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек. Среди них – президент Польши Лех Качиньский и его супруга, высокие командиры армии и последний президент Польши в эмиграции Рышард Качоровский.

      В начале апреля 2017 года стало известно, что польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на башне "Смоленск-Северный" с "бессознательного" на "сознательное" доведение ими экипажа президентского самолета Ту-154М к авиакатастрофе. Ранее вина диспетчеров квалифицировалась как "бессознательное доведение до катастрофы".

      Что известно о скандале между Россией и Польшей

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью", а также обвинил его в переговорах с Гитлером и согласием с его антисемитскими взглядами.
      • Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.
      • Польша также заявила, что является готовой вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой. Главный раввин Польши также прокомментировал заявление Путина, назвав его вырванным из контекста.
      • Берлин напомнил России, что Третий Рейх и Советский Союз поделили Польшу. А в Европарламенте заявили, что Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой войны.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости политики Анджей Дуда Новости Польши История
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