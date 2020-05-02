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      Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: у входа на Куликово поле произошла стычка

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      Шестая годовщина трагедии в Одессе: у Куликова поля произошло столкновение
      У входа на Куликово поле в Одессе произошла стычка / radiosvoboda.org

      В Доме профсоюзов в Одессе шесть лет назад в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 42 человека. Из-за карантина желающих возложить цветы полиция пускает только по двое. Перед входом на Куликово поле сформировалась очередь из людей, в которой возникла потасовка.

      Правоохранители обеспечивают усиленную охрану в Одессе, однако без столкновений не обошлось, пишет "Радио Свобода".

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      Перед входом на Куликово поле, где и расположен Дом профсоюзов, выстроилась очередь людей, в которой произошла стычка,
      – говорится в сообщении.

      Одного из тех, кто находился в очереди, возмутил украинский язык стримера Валентина Ткачука, который вел прямую трансляцию со входа на Куликово поле. Другой человек из очереди ударил стримера. Ткачук толкнул его в ответ. Тогда ударить стримера попытался еще один человек, его поддержал другой.

      Стычку удалось уладить проукраинским активистам. Полиция развела Ткачука и его нападавших в разные стороны. Никого не задержали.

      Обратите внимание! Ранее стало известно, что за безопасностью в Одессе в шестую годовщину трагедии 2 мая следят более 1,5 тысячи правоохранителей. Среди них – работники полиции, ГСЧС, нацгвардейци.

      Что известно о событиях в Одессе 2 мая 2014 года

      • Шесть лет назад в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек.
      • Затем противостояние переместились на Куликово поле. Там было палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась дымом.
      • Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 – получили ранения.
      • По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия.
      • В настоящее время никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Столкновения в Одессе Полиция Новости Одессы Новости Украины языковый вопрос
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