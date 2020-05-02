Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: у входа на Куликово поле произошла стычка

В Доме профсоюзов в Одессе шесть лет назад в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 42 человека. Из-за карантина желающих возложить цветы полиция пускает только по двое. Перед входом на Куликово поле сформировалась очередь из людей, в которой возникла потасовка.

Правоохранители обеспечивают усиленную охрану в Одессе, однако без столкновений не обошлось, пишет "Радио Свобода".

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Перед входом на Куликово поле, где и расположен Дом профсоюзов, выстроилась очередь людей, в которой произошла стычка,

– говорится в сообщении.

Одного из тех, кто находился в очереди, возмутил украинский язык стримера Валентина Ткачука, который вел прямую трансляцию со входа на Куликово поле. Другой человек из очереди ударил стримера. Ткачук толкнул его в ответ. Тогда ударить стримера попытался еще один человек, его поддержал другой.

Стычку удалось уладить проукраинским активистам. Полиция развела Ткачука и его нападавших в разные стороны. Никого не задержали.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что за безопасностью в Одессе в шестую годовщину трагедии 2 мая следят более 1,5 тысячи правоохранителей. Среди них – работники полиции, ГСЧС, нацгвардейци.

Что известно о событиях в Одессе 2 мая 2014 года