Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: у входа на Куликово поле произошла стычка
В Доме профсоюзов в Одессе шесть лет назад в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 42 человека. Из-за карантина желающих возложить цветы полиция пускает только по двое. Перед входом на Куликово поле сформировалась очередь из людей, в которой возникла потасовка.
Правоохранители обеспечивают усиленную охрану в Одессе, однако без столкновений не обошлось, пишет "Радио Свобода".
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Перед входом на Куликово поле, где и расположен Дом профсоюзов, выстроилась очередь людей, в которой произошла стычка,
– говорится в сообщении.
Одного из тех, кто находился в очереди, возмутил украинский язык стримера Валентина Ткачука, который вел прямую трансляцию со входа на Куликово поле. Другой человек из очереди ударил стримера. Ткачук толкнул его в ответ. Тогда ударить стримера попытался еще один человек, его поддержал другой.
Стычку удалось уладить проукраинским активистам. Полиция развела Ткачука и его нападавших в разные стороны. Никого не задержали.
Обратите внимание! Ранее стало известно, что за безопасностью в Одессе в шестую годовщину трагедии 2 мая следят более 1,5 тысячи правоохранителей. Среди них – работники полиции, ГСЧС, нацгвардейци.
Что известно о событиях в Одессе 2 мая 2014 года
- Шесть лет назад в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек.
- Затем противостояние переместились на Куликово поле. Там было палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась дымом.
- Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 – получили ранения.
- По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия.
- В настоящее время никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.