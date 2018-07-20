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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Годовщина убийства Шеремета: почему следователи не принимают доказательства журналистов

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20 июля 2016 года в центре Киева, посреди белого дня, неизвестные самодельной взрывчаткой подорвали авто в котором ехал журналист Павел Шеремет.

Тогда правоохранители рассматривали пять версий убийства. В частности "профессиональная деятельность" и "российский след". Опросили более тысячи человек, но за два года ни заказчиков преступления, ни исполнителей взрыва не установили.

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Первые лица государства обещали взять расследование под личный контроль. Сегодня в МВД отказываются информировать общество о ходе расследования. Последний раз правоохранители отчитывались о ходе дела в феврале 2017 года. А в сентябре прошлого года судебные решения в этом деле и вовсе засекретили.

Более того, мы пытались выяснить, взять какой-то комментарий у должностных лиц, но нас обвинили в спекуляции, что под даты никакие расследования не делаются,
– отметил журналист Роман Кравец.

За время расследования убийства коллеги взялась команда журналистов. Накопали больше, чем официальное следствие. В частности и то, что в ночь перед убийством у дома Шеремета в засаде сидел Игорь Устименко – бывший сотрудник крымского управления СБУ.

А там, как мы знаем, был очень высокий процент предателей. Поэтому вполне возможно, что эти работники СБУ могут действовать в интересах других стран. Они могут быть просто перевербованы ФСБ,
– рассказал Дмитрий Гнап.

Правоохранители экс-эсбэушника допросили. Говорят, что Устименко там оказался случайно. А ресурсов на то, чтобы установить у них не хватает, ведь Павел Шеремет был гражданином России, а следственные действия на территории вражеского государства проводить не возможно. И по мнению Дмитрия Гнапа правоохранители просто провалили дело. Вспоминает, как во время журналистского расследования находили доказательства, которые были на поверхности, и какие следователи совсем не принимали во внимание.

Сейчас адвокаты семьи Шеремета пытаются переквалифицировать дело в теракт. Надеются, что тогда это даст возможность следователям привлечь больше ресурсов для расследования. А журналисты уже сократили версии о мотивах убийства из 5 вероятных к одной вероятной. И совсем скоро будут готовы ее озвучить.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве убили известного журналиста Павла Шеремета, который последние годы жил и работал в Украине. Расследование этого умышленного убийства продолжается до сих пор.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины СБУ Расследования СМИ журналисты Новости Киева Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
Источник: 24 канал
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