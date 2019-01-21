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      Годовщина выхода "киборгов" из Донецкого аэропорта: история героической обороны

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      21 января проходит четвертая годовщина выхода защитников из Донецкого аэропорта. Украина чтит память "киборгов" – военных и добровольцев, погибших при защите стратегически важного сооружения. Героическая и кровавая оборона длилась 242 дня. Российско-террористические войска рекордно долго не могли выбить оттуда украинскую армию, применяя все имеющееся оружие.

      Из-за несокрушимости украинской армии и добробатов сами же сепаратисты назвали их "киборгами" – полулюдьми, полумашинами.

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      Военнослужащий 56-й бригады с позывным «Киборг» рассказал, что до сих пор приходит к аэропорту, смотрит, что от него осталось и вспоминает, как держал оборону.

      Он – один из тех, кто защищал аэропорт. И даже через четыре года продолжал служить за несколько десятков метров от взлетной полосы. "Тогда здесь было жарче. Каждый день были бои, серьезные бои, вся артиллерия работала и по аэропорту и по окрестностям", – добавил "Киборг".

      Донецький аеропорт сьогодні

      Донецкий аэропорт сегодня

      Вот так аэропорт выглядит сейчас. В руины превратился с приходом российских танков и наемников. Те проникли на аэродром в ночь на 26 мая 2014 года. В то время как по всей Украине подсчитывали голоса за нового президента, на территорию аэропорта приехала сотня вооруженных боевиков. В сети опубликовали видео, на котором видно, как их кто-то пропустил. Впоследствии выяснилось – это работник донецкого СБУ.

      Сепаратисты, которые благодаря предателю закрепились в новом терминале, требуют вывода украинских военных. В первые же дни террористам досталось. Они потеряли от 40 до 100 бойцов. Затем несколько месяцев относительного покоя. И уже в сентябре снова бои.

      Бої за Донецький аеропорт

      Бои за Донецкий аэропорт

      242 дня, за такие дни брали города и даже страны. И именно столько дней понадобилось оккупантам для того, чтобы танками и артиллерией выбить украинских "киборгов" из уничтоженного аэродрома. За это время ДАП обороняли более 10-ти подразделений Сухопутных войск, воздушные силы, СБУ и добробаты. Около сотни украинских солдат погибли. Враг потерял восемьсот бойцов. Террористы пытались выбить защитников аэропорта любой ценой.

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      Одним из символов аэропорта стала метеовышка. С нее силы АТО видели все на много километров вокруг, засекали российские колонны и корректировали огонь артиллерии. И башня упала первой.

      Метеовежа є символом Донецького аеропорту

      Метеовышка является символом Донецкого аэропорта

      21-го января 2015 года бои за аэропорт прекратились, враг просто взорвал терминал, похоронив под завалами часть его защитников. Часть "киборгов" погибло, часть попала в плен, кто-то смог вырваться к своим. Уже 4 года история этих героев является одной из самых показательных в российско-украинской войне, ее изучают в иностранных военных вузах и снимают в кино.

      Что известно о боях за Донецкий аэропорт?
      Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение вывести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны. Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Киборги Война на Донбассе История Донецкий аэропорт Жертвы
      Источник: 24 канал
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