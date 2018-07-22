"Годзилла 2": представлен первый трейлер фильма о монстре-спасителе

Опубликован первый видеотрейлер американского фантастического фильма "Годзилла 2", премьера которого запланирована на 2019 год, в котором правители планеты Земля - "титаны", должны спасти человечество от инфекции и катаклизмов.

В рамках американского фестиваля Comic Con в Сан-Диего создатели нового фильма о Годзилле выпустили первый официальный трейлер. Только через сутки после публикации ролика его посмотрело более 5 миллионов YouTube-пользователей.

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Как и в первой части 2014 года, так и в будущей 2019-го, монстр под названием Годзилла должен спасти человеческую расу. Фантастический фильм с впечатляющими спецэффектами и отличным звездным кастом – Верой Фармиго, Ватанабе Кеном, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другими актерами одобрили фанаты ленты.

Годзилла 2: смотреть видео трейлера онлайн

Режиссером нового фильма стал Майкл Догерти, а сценаристом как и в первой части – Макс Боренштейн, режиссер Догерти и Зак Шилдс. Мировая премьера продолжения "Годзиллы 2" запланирована на май 2019 года.