Гол Цыганкова попал в число лучших в групповом этапе Лиги Европы: видео
УЕФА опубликовал лучшие голы группового турнира Лиги Европы. В число лучших был включен точный удар хавбека киевского "Динамо".
Был оценен забитый мяч Виктора Цыганкова в матче первого тура "Динамо" – "Астана".
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Кроме украинца были отмечены Лука Йович ("Айнтрахт"), Патрик Кутроне ("Милан"), Мусса Дженепо ("Стандард"), Кай Хавертц ("Байер"), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Лео Жаба (ПАОК), Эмиль Смит-Роу ("Арсенал"), Джованни Ло Чельсо ("Бетис"), Тобиас Хайнтц ("Сарпсборг"), Исмаила Сарр ("Ренн").
Напомним, что ранее свое признание получили сейвы украинцев Дениса Бойко и Богдана Шуста, а также обводки Владислава Кулача.
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