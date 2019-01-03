Гол Цыганкова попал в число лучших в групповом этапе Лиги Европы: видео

УЕФА опубликовал лучшие голы группового турнира Лиги Европы. В число лучших был включен точный удар хавбека киевского "Динамо".

Был оценен забитый мяч Виктора Цыганкова в матче первого тура "Динамо" – "Астана".

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? Breakout stars ?



Lo Celso

Djenepo

Havertz

Jović

Heintz

Smith Rowe

Tsygankov

️ Cutrone

Sarr

Loftus-Cheek

Jabá #UEL pic.twitter.com/C8T5cfDyg9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 января 2019 г.

Кроме украинца были отмечены Лука Йович ("Айнтрахт"), Патрик Кутроне ("Милан"), Мусса Дженепо ("Стандард"), Кай Хавертц ("Байер"), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Лео Жаба (ПАОК), Эмиль Смит-Роу ("Арсенал"), Джованни Ло Чельсо ("Бетис"), Тобиас Хайнтц ("Сарпсборг"), Исмаила Сарр ("Ренн").

Напомним, что ранее свое признание получили сейвы украинцев Дениса Бойко и Богдана Шуста, а также обводки Владислава Кулача.

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