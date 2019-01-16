Гол Криштиану Роналду принес "Ювентусу" победу в Суперкубке Италии: видео

"Ювентус" победил "Милан" в поединке за Суперкубок Италии-2018 и в 8 раз стал обладателем трофея.

Ювентус – Милан 1:0

Гол: Криштиану Роналду, 61

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Автором единственного мяча стал Криштиану Роналду, на 61-й минуте португалец направил мяч в ворота после верховой передачи Миралема Пьянича.

Смотрите видео гола Криштиану Роналду в ворота Милана

На 73-й минуте "россонери" еще и остались в меньшинстве: красную получил полузащитник Франк Кэсси, который ногой въехал в Эмре Джана.

Играя в большинстве, "Ювентус" довольно уверенно засушил игру и довел поединок до победы. 1:0 – чемпион Италии последних лет завоевал первый трофей в сезоне 2018/19. Как и Криштиану Роналду завоевал первый титул в Италии.

Отметим, что в чемпионате Италии "Старая синьора" уверенно лидирует с отрывом в 9 очков от ближайшего преследователя "Наполи". Команда Дженнаро Гаттузо располагается на 5 позиции.

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