Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе: видео

Гол Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" (1:2) признан лучшим по итогам четвертой недели Лиги чемпионов.

В голосовании нападающий "Ювентуса" опередил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, нападающего "Црвены Звезды" Милана Павкова и полузащитника "Порту" Отавио.

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Стоит заметить, что этот гол Криштиану не помог "Ювентусу" обыграть "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы сумели вырвать победу перед самым финальным свистком.

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