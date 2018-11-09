Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе: видео
Гол Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" (1:2) признан лучшим по итогам четвертой недели Лиги чемпионов.
В голосовании нападающий "Ювентуса" опередил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, нападающего "Црвены Звезды" Милана Павкова и полузащитника "Порту" Отавио.
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Стоит заметить, что этот гол Криштиану не помог "Ювентусу" обыграть "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы сумели вырвать победу перед самым финальным свистком.
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Источник: 24 Канал
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