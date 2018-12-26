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      Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в Серии А: видеообзор матча

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      Аталанта – Ювентус обзор и видео
      Аталанта – Ювентус обзор и видео

      "Ювентус" в рамках 18 тура чемпионата Италии сумел уйти от поражения в выездной встрече против "Аталанты", сыграв с ними вничью – 2:2.

      Аталанта – Ювентус 2:2
      Голы: Сапата, 24, 56 – Джимсити, 2 (авт.), Роналду, 78

      Удаление: Бентанкур, 54

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      Для "Ювентуса" все начиналось удачно. На 2-й минуте автоголом отметился защитник "Аталанты" Джимсити. На 24-й минуте Сапата неожиданно провалил Бонуччи и реализовал выход один на один.

      А в начале второго тайма "Юве" остался в меньшинстве, чем воспользовался соперник, забив второй мяч. Одно очко спас для команды Роналду, выйдя на замену и уже через 12 минут сравняв счет.

      Стоит отметить, что Роналду впервые за 5 лет забил в матче чемпионата после того, как вышел на замену. Последний раз такое было в 2013 году, когда Роналду забил "Леванте" после выхода на замену в футболке мадридского "Реала".

      Таким образом, не сумев переиграть "Аталанту", подопечные Массимилиано Аллегри во второй раз в сезоне потери очка во внутреннем первенстве. После этого результата теперь в их активе 50 баллов.

      Видеообзор матча Атланта – Ювентус

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      Теги: Спорт Футбол Ювентус Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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