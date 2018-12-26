Гол россиянина Овечкина был признан лучшим в 2018 году в НХЛ: видео

Гол российского бомбардира Александра Овечкина был выбран номером 1 в 2018 году в матчах НХЛ.

Эта шайба стала 600-й для Овечкина в его карьере в НХЛ и была заброшена в марте этого года в победном для его "Вашингтона" матче против "Виннипег Джетс" (3:2) , сообщает официальная страница лиги.

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В этом матче Овечкин забросил две шайбы, но именно его второй гол победил в голосовании, где определялась десятка лучших шайб в 2018 году в НХЛ. Овечкин забросил шайбу на 3:53 минуте второго периода, когда у "Кэпителс" на льду было на два игрока меньше.

Второе место в этом опросе занял нападающий "Питтсбурга" и сборной Канады Сидни Кросби, а третье – еще один нападающий "Вашингтона" датчанин Ларс Эллер.

Топ-10 лучших голов в НХЛ в 2018 году

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