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      Гол украинца Петряка спас клуб Сергея Реброва от поражения в товарищеском матче: видео

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      Иван Петряк (справа)
      Иван Петряк (справа) / Фото из открытых источников

      Украинский полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк отметился забитым мячом в контрольном матче против румынской "Университати".

      Украинец вышел в стартовом составе команды и на 77-й минуте матча сравнял счет прицельным ударом метров с 13.

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      "Ферценварош", который возглавляет Сергей Ребров, начал тренировочный сбор 10 января и с того времени успел провести пять контрольных поединков.

      Во всех принял участие полузащитник сборной Украины Иван Петряк. В основном главный тренер венгерского клуба практиковал игру двумя составами по тайму. На счету нашего футболиста два забитых мяча: в спарринге со швейцарским "Сьоном" и в матче с румынской "Университатей".

      Всего в сезоне-2018/2019 Иван Петряк провел в составе "бело-зеленых" 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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