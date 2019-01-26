Гол украинца Петряка спас клуб Сергея Реброва от поражения в товарищеском матче: видео
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк отметился забитым мячом в контрольном матче против румынской "Университати".
Украинец вышел в стартовом составе команды и на 77-й минуте матча сравнял счет прицельным ударом метров с 13.
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"Ферценварош", который возглавляет Сергей Ребров, начал тренировочный сбор 10 января и с того времени успел провести пять контрольных поединков.
Во всех принял участие полузащитник сборной Украины Иван Петряк. В основном главный тренер венгерского клуба практиковал игру двумя составами по тайму. На счету нашего футболиста два забитых мяча: в спарринге со швейцарским "Сьоном" и в матче с румынской "Университатей".
Всего в сезоне-2018/2019 Иван Петряк провел в составе "бело-зеленых" 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
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