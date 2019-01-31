Гол украинца Романа Безуса вывел "Гент" в финал Кубка Бельгии: видео

В ответном матче полуфинала Кубка Бельгии украинский полузащитник Роман Безус забил гол, который позволил "Генту" выйти в финал турнира.

Первый матч между "Гент" и "Остенде" закончился со счетом 2:2. На ответный матч за "Гент" вышли сразу три украинца в стартовом составе – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. При этом что Безус только недавно присоединился к команде.

Читайте также: Сыграет ли Ракицкий за сборную Украины в 2019 году: букмекеры начали принимать ставки

Но игра для "Гента" не удавалась. Уже на 31-й минуте команда уступала 2:0. Вскоре главный тренер решил заменить Пластуна еще в первом тайме.

Спасся "Гент" от поражения лишь в конце матча. Сначала на 84-й минуте Серлот сократил отставание. И уже когда шло добавленное к матчу время, Безус сравнял счет в этом матче. Полузащитник удачно сыграл на добивании после подачи с углового.

2:2, поэтому команды ожидало два экстра-тайма. Забить там не удалось, и все решалось в серии послематчевых пенальти. После пяти ударов счет был равным. Однако шестой удар за "Остенде" Вандердриссхе не реализовал. Настал черед бить Безусу. И украинец не ошибся.

Обзор матча Остенде – Гент

В финале Кубка Бельгии "Гент" сыграет с "Мелехеном".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram