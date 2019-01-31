12:34
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Гол украинца Романа Безуса вывел "Гент" в финал Кубка Бельгии: видео

      52 Читати новину українською
      Роман Безус празднует гол в ворота "Остенде" в полуфинале Кубка Бельгии
      Роман Безус празднует гол в ворота "Остенде" в полуфинале Кубка Бельгии / twitter KAA Gent

      В ответном матче полуфинала Кубка Бельгии украинский полузащитник Роман Безус забил гол, который позволил "Генту" выйти в финал турнира.

      Первый матч между "Гент" и "Остенде" закончился со счетом 2:2. На ответный матч за "Гент" вышли сразу три украинца в стартовом составе – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. При этом что Безус только недавно присоединился к команде.

      Читайте также: Сыграет ли Ракицкий за сборную Украины в 2019 году: букмекеры начали принимать ставки

      Но игра для "Гента" не удавалась. Уже на 31-й  минуте команда уступала 2:0. Вскоре главный тренер решил заменить Пластуна еще в первом тайме.

      Спасся "Гент" от поражения лишь в конце матча. Сначала на 84-й минуте Серлот сократил отставание. И уже когда шло добавленное к матчу время, Безус сравнял счет в этом матче. Полузащитник удачно сыграл на добивании после подачи с углового.

      2:2, поэтому команды ожидало два экстра-тайма. Забить там не удалось, и все решалось в серии послематчевых пенальти. После пяти ударов счет был равным. Однако шестой удар за "Остенде" Вандердриссхе не реализовал. Настал черед бить Безусу. И украинец не ошибся.

      Обзор матча Остенде – Гент

      В финале Кубка Бельгии "Гент" сыграет с "Мелехеном".

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол Бельгия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      сегодня , 12:02 Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      Артем Овдієнко 771
      "Готов к критике", – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
      сегодня , 10:01 "Готов к критике", – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
      286
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      106
      "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      сегодня , 08:45 "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      Повернись живим 1654
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сегодня , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 661
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен
       1 сентября 2018 , 22:35
      Россия застрахует ЧМ-2018 на большую сумму - есть риск, что отберут
       15 октября 2014 , 14:11
      "Зенит" решил расстаться с Тимощуком
       8 июня 2015 , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук