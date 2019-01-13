Гол Зозули спас "Альбасете" от поражения в испанском чемпионате: видео

Украинский нападающий Роман Зозуля забил пятый гол за "Альбасете" в Сегунде. Тем самым нападающий спас свою команду от домашнего поражения в матче против "Спортинга".

Альбасете – Спортинг 1:1

Голы: Зозуля, 86-Джурджевич, 24

Отличился украинец уже в конце матча, головой замкнув навес со штрафного. Есть подозрение, что игрок в этот момент находился в офсайде. Однако арбитр засчитал взятие ворот.

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Стоит отметить, что Зозуля мог открыть счет еще в начале матча, но промахнулся, когда бил головой. После этого нападающего дважды сбивали в штрафной, но арбитр ни разу так и не зафиксировал нарушение правил против футболиста.

Видеообзор матча "Альбасете" – "Спортинг"

После этого матча "Альбасете" продолжил свою серию без поражений до 12 матчей. Команда идет на втором месте в Сегунде, но дает право в следующем сезоне выступать в Примере – высшем дивизионе Испании.

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