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Голы Селезнев помогли "Акхисару" завоевать Суперкубок Турции: видео

104 Читати новину українською
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев

Украинский форвард Евгений Селезнев принес победу "Акхисару" в поединке за Суперкубок Турции. Команда украинца в серии пенальти обыграла "Галатасарай" (1:1, 5:4 по пенальти).

Селезнев сыграл главную роль в этом триумфе: его мастерский гол на 5-й минуте позволял "Акхисару" вести в счете практически весь матч, однако швейцарец Эрен Дердийок на 79-й минуте после быстрой атаки своей команды восстановил преимущество и перевел игру в экстра-тайм. За 30 дополнительных минут команды не забивали.

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Украинец и в серии одиннадцатиметровых ударов оказался точным, забив пятый пенальти. А вот Бафетимби Гомис, который пробивал с точки после него, промазал, в результате чего удар Евгения оказался решающим.

После матча Евгений Селезнев получил приз лучшего игрока матча из рук президента Федерации футбола Турции Йылдырыма Демирорена.

Напомним, Евгений Селезнев выступает за "Акхисар Беледиеспор" с зимы 2018 года. До этого украинец год играл за "Карабюкспор". В Украине выступал за "Шахтер" и "Днепр". За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 11 голов.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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