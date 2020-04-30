Полиция Харькова задержала голую женщину, в пакете была отрезанная голова 13-летней дочери (18+)

В Харькове полицейские посреди улицы задержали обнаженную женщину. У нее в руках был нож, а также пакет, в котором обнаружили голову 13-летней девочки.

Женщина шла по улице Полтавский шлях в Харькове утром 30 апреля. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова. Об этом говорится в сообщении Харьковской полиции.

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Женщина находилась в неадекватном состоянии. По данным NewsRoom, женщина бросалась на полицейских с ножом. Задержать же ее пытались около 10 правоохранителей.

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Уже после задержания полицейские обнаружили в пакете, который был с ней, отрезанную голову.

Что-то объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки. Он сообщил, что утром в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. На место происшествия выехали правоохранители.

По словам соседей в селе, задержанная – 38-летняя Татьяна. Они отзываются о ней хорошо, называют адекватной. Она жила со своей 13-летней дочерью в одном доме со своим 40-летним братом (однако у них были отдельные входы в дом).