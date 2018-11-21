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      Golden Boy 2018: названы 5 претендентов на престижную футбольную награду

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      Патрик Кутроне среди претендентов на Golden Boy
      Патрик Кутроне среди претендентов на Golden Boy / acmilan.com

      Определились пять финалистов, которые будут претендовать на награду Golden Boy 2018 года. Лучший молодой игрок (до 21 года) будет назван 17 декабря.

      На награду претендуют Маттейс где Лигт (Нидерланды, "Аякс"), Джастин Клюйверт (Нидерланды, "Рома"), Патрик Кутроне (Италия, "Милан"), Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль") и Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал"). Об этом говорится на сайте издания Tuttosport, которое и стало учредителем награды.

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      Стоит напомнить, что в 2017 году награду Golden Boy получил Килиан Мбаппе. До этого лучшими молодыми футболистами признавались Рафаэль ван дер Варт, (2003) Уэйн Руни (2004), Лионель Месси (2005), Сеск Фабрегас (2006), Серхио Агуэро (2007), Андерсон (2008), Алешандре Пато (2009), Марио Балотелли (2010) Марио Гетце (2011), Иско (2012), Поль Погба (2013), Рахим Стерлинг (2014), Антони Марсияль (2015) и Ренату Санчо (2016).

      Победитель будет назван на торжественном вечере в туринском Mole Antonelliana 17 декабря.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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