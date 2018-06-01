"Голден Стэйт" одержал победу в первом матче финала НБА у "Кливленда"

В ночь на пятницу, 1 мая, в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся первый матч финальной серии сезона 2017-2018, в котором баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" в дополнительное время обыграли "Кливленд Кавальерс".

Игра завершилась со счетом 124:114, как сообщает официальный сайт лиги.

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Леброн Джеймс попытался самостоятельно привезти "Кливленд" к победе в стартовом матче финальной серии НБА. Однако 51 очка короля, что является его новым персональным рекордом в плей-офф, оказалось недостаточно.

Кроме Джеймса в этой игре отметился Кевин Лав – 21 очко, а на счету других игроков "Кавальерс" 10 (Джей-Ар Смит) баллов и меньше.

В "Голден Стейт" в первом матче финала не было ярко выраженного лидера, но отличилась ровной и результативной игрой традиционная четверка – Стафен Карри (29), Кевин Дюрант (26), Клей Томпсон (24) и Драймонд Грин (13).

Второй матч серии состоится снова в Окленде в ночь на понедельник, 4 июня.