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"Голден Стэйт" прервал рекордную победную серию, уступив дома "Хьюстону"

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"Хьюстон" сравнял счет в финальной серии

В предыдущей игре между "Голден Стейт" (Golden State Warriors) и "Хьюстоном" (Houston Rockets) в Окленде, действующий чемпион НБА установил новый рекорд по количеству побед в домашней в плей-офф – 15 матчей. В следующей игре "Голден Стэйт" проиграл.

Четвертый матч между командами в финале Западной конференции напоминал качели. Первая четверть закончилась с преимуществом хозяев +9. При этом на старте "Уорриорз" совершили рывок 12:0.

Однако эту разницу "Рокетс" удалось не просто нивелировать во второй четверти, а уйти на большой перерыв с отрывом в +7, набрав за четверть 34 очка.

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Те же 34 очка "Голден Стейт" набрал в третьей четверти. Перед заключительным отрезком игры они вели с двузначным отрывом +10.

Однако, набрав на старте последней двенадцатиминутки еще два очка, начало четвертой четверти они проиграли 2:12. "Хьюстону" удалось склонить чашу весов в свою пользу, внутри четверти, выйдя вперед. При этом отрыв был незначительный. И им удалось удержать преимущество. В итоге 92:95 и счет в серии стал равным.

"Голден Стэйт" прерывает свою рекордную домашнюю серию побед на отметке 15 матчей. До этого рекорд принадлежал "Чикаго Буллс" в сезоне 1990-1991, когда они стали чемпионами НБА.

Теперь серия переезжает в Хьюстон. Шестая игра вновь пройдет на паркете "Голден Стейт".

Голден Стейт — Хьюстон 92:95 (28:19, 18:34, 34:17, 12:25)

Счет в серии 2:2

 

Теги: Новости спорта NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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