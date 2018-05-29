"Голден Стэйт" стал вторым финалистом НБА

В США определился финалист Западной конференции – им стал "Голден Стэйт" (Golden State), которому удалось одолеть "Хьюстон" (Houston Rockets),

"Голден Стейт" – "Хьюстон" 101: 92 (24:19, 30:24, 15:33, 23:25)

Видео игры "Голден Стейт" – "Хьюстон":

Первого финалиста НБА накануне определяли в матче Восточной конференции между "Бостон Селтиком" (Boston Celtics) и "Кливленд Кавальерс" (Cleveland Cavaliers). В финал вышел "Кливленд". Первый матч финала состоится –уже в четверг, 31 мая.

В игре 29 мая игрок "Голден Стэйт" Стефен Карри был особенно активным. Он помог команде отыграть отставание в 15 очков.