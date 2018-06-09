"Голден Стэйт" стали чемпионами НБА

В НБА определился чемпион. Прошлогодний титул защитили "Голден Стэйт", которые в финале в сухую обыграли "Кливленд". Это третья победа команды из Окленда за последние четыре сезона.

Четвертый матч финальной серии выпало играть в Кливленде. До этой игры счет был 3: 0 в пользу "Голден Стэйт". Поэтому в случае поражения "Уорриорз", серия бы переехала в Окленд, и "ГСВ" имели бы возможность оформить чемпионство перед своими болельщиками. Но для некоторых игроков еще был памятный 2016, когда их команда вела в счете 3: 1 против "Кливленда", а в итоге проиграла 3: 4. Стоит отметить, что это четвертый год подряд "Голден Стэйт" и "Кливленд" играют в финале НБА. "Кавальерс" выиграли лишь однажды - в уже упомянутом 2016 году. В 2015 и 2017 годах чемпионами становилась команда с Западного побережья. Так произошло и в 2018 году.

Читайте также: Сборная Украины по баскетболу стартовала победой над Нигерией и поражением от Латвии

После двух домашних побед, "Голден Стэйт" и в третьем матче в Кливленде обыграл соперников. А в четвертом оформил чемпионство.

Еще в первой четверти "ГСВ" сумели уйти в отрыв, когда разница в счете стала двузначной. На первый перерыв команды ушли при счете 25:34.

Во второй четверти "Кливленд" сумел вернуть интригу в матче, сначала сократив отставание, а впоследствии даже выйдя вперед. Однако это было лишь на одно очко, и "Голден Стейт" сразу же это преимущество нивелировал. Больше "Кавальерс" в этом матче не вели в счете. А на большой перерыв команды ушли при +9 для "Голден Стэйт".

Читайте также: Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Третья четверть лишь подтвердила преимущество гостей в этой встрече. За 12 минут "Кливленд" сумел набрать лишь 134 очков. Почти вдвое больше - 25 - набросали "Голден Стэйт".

21 очко перед четвертой четвертью – не то, что невозможно отыграть. Но не в том случае, когда не идет игра. Восемь точных трехочковых за весь матч у игроков "Кливленда" против семи точных бросков одного лишь Стефена Карри.

Леброн Джеймс, который пытался "тянуть" за собой команду, набрав 23 очка, конец четвертой четверти уже досматривал со скамейки запасных. Его "Кливленд" ничего не сумел противопоставить "Голден Стэйт".

Леброн Джеймс не сумевший ничего противопоставить Стефену Карри и его команде

Лучшим игроком финала был признан Кевин Дюрант. В этом матче он оформил трипл-дабл – 20 очков, 12 подборов и 10 передач. Керри же в свой актив записал 37 очков. Близким к дабл-дабл был Грин – 9 очков и 9 передач.

Читайте также: НХЛ "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Видео лучших моментов финальной серии НБА "Кливленд" – "Голден Стэйт"