"Голден Стэйт" установил два новых рекорда НБА за одну четверть: видео

"Голден Стэйт Уорриорз" продолжает бить рекорды в НБА. На этот раз – по количеству очков, набранных за первую четверть. А также относительно метких трехочковых.

В матче против "Денвер Наггетс" команда набрала 51 очко за первые 12 минут.

Читайте также: В США взорвали арену, где выступала команда НБА: видео

Предыдущее наивысшее достижение в 50 очков в стартовом периоде было установлено "Сиракьюз Нешнлс" в сезоне 1962-1963. Впоследствии это достижение повторяли "Бостон Селтикс" и "Юта Джаз" в сезоне 1981-1982, "Милуоки Бакс" в сезоне 1989-1990 и "Финикс Санс" в сезоне 1990-1991.

При этом рекорд по набранным очкам за одну четверть принадлежит "Баффало Брейвс". В сезоне 1972-1973 в четвертой четверти они набрали 58 очков.

Читайте также: "Хьюстон" установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за матч: видео

Также в этом матче против "Денвера" "Голден Стэйт" установил еще один рекорд, реализовав 10 трехочковых бросков за первую четверть.

К слову, перед тем игрок "Голден Стэйт" Клей Томпсон установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за матч.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram