Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018

Новая подборка интересных историй с Чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит сейчас в России.

Футбольное землетрясение

Опытные болельщики знают: если массово и синхронно прыгать на трибунах, то стадион можно немножко-немножко расшатать. Но спровоцировать землетрясение – разве это реально?!

"Реально!" – утверждают работники института геологических и атмосферных исследований Мексики. Они заявляют, что зафиксировали в Мехико во время матча их сборной против Германии (1:0) "искусственное" землетрясение. Якобы толчки были зарегистрированы в двух точках города через семь секунд после 35-й минуты игры, на которой команда Мексики забила гол. Ученые считают, что землетрясение вызвали бешеные скачки болельщиков от радости. Было ли так на самом деле, трудно сказать. Но даже если это байка, то очень хорошая.

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Болеют все!

Положительно отличились также и болельщики сборной Исландии. Первый матч своей команды против титулованной Аргентины (1:1) смотрели 99,6%(!) телезрителей из всех, кто включал в то время телевизор. То есть практически все – от мала до велика – смотрели футбол. Фантастическая цифра!

"Фестиваль насилия"



Фанаты России и Англии уже устраивали "фестивали". Вот как на фото на Евро-2016

А вот у российских ультрас совсем "другие приоритеты". Сегодня, 18 июня, они съехались в Волгоград, чтобы, как пишут в соцсетях, устроить "горячий прием" и "фестиваль насилия" английским болельщикам. Именно сегодня в Волгограде сборная Англии стартует на ЧМ-2018 матчем против Туниса (21:00). И, конечно, там сейчас много британцев. Пока о каких-то инцидентах медиа не сообщают. Но, по обычаю, драки происходят после поединков. Сайт 24 Канала будет следить за развитием событий...

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Фанатопад

В Москве два дня подряд футбольные фанаты падали с домов. Сначала голый подросток не удержался на балконе и свалился с шестого этажа общежития на группу аргентинских фанатов – сам погиб и травмировал пятерых человек (двое получили серьезные травмы шеи и ноги).

На следующий день упал с дома нигерийский болельщик, который приехал на ЧМ-2018. Он изрядно выпил водки и вылез на карниз второго этажа. Вел себя соответственно состоянию – громко пел и танцевал. По одной из версий, кто-то из "гостеприимных" москвичей просто столкнул нигерийца вниз, тот упал и получил многочисленные травмы. Но в полиции заявили, что фанат упал сам.

"Умный" мяч



"Умный" мяч Xiaomi

Научный прогресс постепенно меняет даже такие достаточно консервативные виды спорта как футбол. Так, на нынешнем чемпионате мира-2018 активно применяется видеоповтор, о котором еще несколько лет назад чиновники Международной федерации футбола не хотели и слышать.

Не исключено, что на следующем мундиале сборные уже будут играть "умными" мячами, оснащенными чипами, которые будут фиксировать уйму разнообразных параметров. Один из таких чудо-мячей представила на днях компания Xiaomi. Новинка под названием Insait Joy имеет специальный чип, который позволяет собирать различную информацию и затем синхронизировать все с любым обычным смартфоном.

Подробнее об этом невероятном мяче читайте здесь и смотрите видео.

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Бойкот ЧМ-2018

В канадском городе Оттава неизвестные расклеили плакаты, которые призывают бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. На плакатах – картины украинского художника Андрея Ермоленко, который стал всемирно популярным после публикации серии картин, посвященных бойкоту ЧМ-2018. Канада хоть и не принимает участия в турнире, но, как видим, там следят за этим мероприятием.

Марадона: ни дня без скандала



Диего Марадона – вулкан эмоций

И в завершение – традиционный раздел ЧМ-2018 о легендарном аргентинце Диего Марадоне. В предыдущее материалах мы рассказывали, как звездный в прошлом футболист, а ныне эпатажный повеса курил прямо на трибуне стадиона, как прорывался к раздевалке родной сборной и как его не пускали на автостоянку московские омоновцы. Теперь Марадона может вляпаться в расистский скандал.

Журналистка ВВС Джеки Оутли на весь мир обвинила аргентинца в расизме. Во время матча Аргентина – Исландия Диего растянул уголки глаз в стороны – как будто у него узкий разрез глаз – и показал пальцем на болельщиков из Южной Кореи. Оутли заявила, что это было унизительно для азиатов.

Марадона, в свою очередь, побожился, что и не думал никого оскорблять:

Хочу прояснить ситуацию. На стадионе среди большого количества болельщиков меня особенно поразила группа азиатов, в которой был мальчик, одетый в футболку Аргентины. Я издалека попытался объяснить им, как мне было приятно, что даже в Азии у нашей сборной есть фанаты. Вот и все.

Оправдание, казалось бы, логичное. Но, зная манеру поведения и характер Марадоны, именно про эту историю можно подумать всякое.

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