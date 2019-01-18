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      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету

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      "Зеленбуд" зрізає дерева за підвищеним прайсом
      "Зеленбуд" зрізає дерева за підвищеним прайсом

      Всі злочини світу скоюються через владу, помсту, гроші або кохання. Я далека від думки, що "Київзеленбуд" мстить за щось столичним деревам. Влада та пристрасть відпадають теж. Лишається – найбанальніше – гроші.

      Саме через гроші дядьки у характерних робах нападають на зелених красенів з бензопилами та піддають їх кастрації. Чи то пак – мовою "Київзеленбуду" – кронуванню. Або спилюють взагалі.

      На цю тему писано вже чимало. І про те, як зрізали фруктові дерева біля Національного музею історії України. І про те, як вирубили столітні ялини біля КПІ. І про те, як лишили самі пеньки на території Національного експоцентру. І про те, як скалічили (або знищили цілком) чудові липи на Липській, а замість них висадили сакури. І про те, що доля цих самих сакур – також незавидна.

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      Висадили дерева двох видів: а) сакури (дуже дорогі саджанці), за півметра від краю доріжки, тобто їхнє коріння уже приречене, висадили так по-ідіотськи, тому що інша частина газону зайнята високими деревами та їхнім корінням; б) платани (дуже дорогі саджанці) – теплолюбні, нічого, що вже листопад, висадили їх посередині алеї, вочевидь, коріння їм не заважає, вони просто загнуться через місяць від холоду, – писала з цього приводу киянка Зоя Звиняцьківська.

      Вона ж порахувала, що "Київзеленбуд" лише на одній алеї заробив чотири рази: на обрізці, закупівлі саджанців, висаджуванні їх та ліквідації великих дерев. І з цим тяжко не погодитися, бо так воно і є. Але я зараз про інше.

      Вирішила поцікавитися, а скільки, власне, "Київзеленбуд" витрачає коштів на обрізку та вирубку? На мій запит із запізненням, але таки відповіли. І люб'язно пояснили, що з початку поточного року підприємство покромсало (себто провело санітарну обрізку) 56 905 нещасних дерев, а також знищило до цурки (прибрало сухостій) ще 6 435 їхніх побратимів. На всі ці маніпуляції "Київзеленбуд" вибрав із бюджету 11 мільйонів 969 тисяч 688 гривень і 4 копієчки. Тобто в середньому 188 гривень на одне дерево.

      При цьому приватні київські фірми, які надають аналогічні послуги, мають значно скромніший прайс. Наприклад, компанія Ibud береться видалити аварійне дерево за 50 гривень, а обрізати садове – також за 50. На ресурсі Altius можна замовити видалення сухих гілок по 60 гривень за штуку. А якщо хочеться ще трохи зекономити, то Zcentr і кронує, і спиляє дерево, починаючи від 45 гривень.

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      Сказати, що приватники демпінгують, щоб переманити замовників, було б несправедливо. Карт-бланш на обрізку дерев у місті має "Київзеленбуд". Решта фірм надає послуги в межах чиєїсь приватної власності, тобто вони не є конкурентами комунальному підприємству. Звичайно, що роботи з використанням автовишки (або, наприклад, із залученням подрібнювача для сухих гілок) коштуватимуть дорожче, але нижня цінова планка у приватних компаній є такою, як вказано вище.

      Одним словом, що й треба було довести: на роботі з деревами, яку в "Київзеленбуді" вважають і доцільною, і науково обґрунтованою, комунальники непогано заробляють. Й дарма, що арбористи (фахівці з догляду за деревами) в один голос плачуть про те, що це варварство, безгосподарність і лицемірство – обтинати рослини у той спосіб, як це робиться у Києві. Мова про Її Величність Гривню, а відтак здоровий глузд має заткатися або ж перетворитися на сухий пеньок – на кшталт тих, що лишає по собі "Київзеленбуд".

      До речі, газета "День" пише, що розпил бюджету на кронування – це ще квіточки. А ягідки – це ті суми, котрі йдуть на закупівлю нових саджанців. Їх буцімто лише цьогоріч закупили на 22 мільйони гривень. Що й казати, куш чималий. А враховуючи те, що цю зиму молоді деревця (наприклад, ті, що на Липській) можуть й не пережити, наступної весни їх знову доведеться зрізати й викорчовувати. Коловорот цурпалків у природі буде вічним, коли до справи береться "Київзеленбуд".

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      Автор: Наталия Лебедь, Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости Киева Деньги Публикации Новости политики
      Источник: 24 Канал
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