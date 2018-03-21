Голливудская актриса Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа

Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, относится к категории звезд, которые не стесняются демонстрировать свою естественную красоту. Поэтому на Instagram странице знаменитость опубликовала фото без макияжа.

Многие знаменитости стесняются показывать свое лицо на фото без тщательного редактирования снимка. Для того, чтобы показать идеальную кожу актрисы и певицы накладывают большой слой косметики. Однако в Голливуде есть ряд звезд, которые пропагандируют естественную красоту, публикуя свои фотографии без ретуши. К таким знаменитостей относится актриса Милла Йовович.

Читайте также: 51-летняя актриса Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа: фото

На странице в Instagram американской звезды появились фото без всякого макияжа. Актриса даже показала, как она выглядит утром и после душа. Кроме этого, Милла Йовович показала свое хобби – садоводство. Голливудская знаменитость, не стесняясь, показала неидеальный маникюр и кожу.

Милла Йовович занимается садоводством: фотофакт

По словам поклонников, Милла Йовович всегда роскошно выглядит. Некоторые американцы отметили, что с макияжем она даже кажется старше, поэтому люди посоветовали актрисе всегда демонстрировать природную красоту.



Милла Йовович без макияжа





Актриса Милла Йовович очаровала естественной красотой

Актриса Милла Йовович не постеснялась показать неидеальный маникюр