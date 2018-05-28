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Голливудская актриса похвасталась фото с Украины

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Ольга Куриленко показала фото с Украины
Ольга Куриленко показала фото с Украины / Instagram

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась в сети фотографиями, сделанными в Украине.

На снимках, которые она разместила в Instagram, Ольга ест черешню прямо с дерева. Судя по всему, фото были сделаны в Бердянске.

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Ольга Куриленко

"Воспоминания из моего родного города", – подписала кадры звезда.

 

 

Memories from my hometown.

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

 

Пользователи сети из Украины отреагировали на фото: "Родные места, всегда приятно посетить", "Бердянск?) Здорово !!", "Черешня", "В Бердянске, на даче", "Хорошие воспоминания".

Кто такая Ольга Куриленко?
Актриса украинского происхождения, которая родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позже подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue. Куриленко приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" (2006), сыграв в паре с Елайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала об агенте 007.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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