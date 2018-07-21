Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко кардинально изменила имидж: фото
Французская киноактриса Ольга Куриленко украинского происхождения всегда покоряла поклонников образом соблазнительной шатенки. Однако девушка примерила новый для себя образ – Куриленко стала блондинкой.
Снимок с новым цветом волос Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото Ольга Куриленко позирует с режиссером фильма "Человек, который убил Дон Кихота". В новой ленте она играет одну из главных ролей, для которой согласилась на радикальное изменение цвета волос.
Ольга Куриленко / Instagram
Источник: 24 Канал
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