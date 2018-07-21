Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко кардинально изменила имидж: фото

Французская киноактриса Ольга Куриленко украинского происхождения всегда покоряла поклонников образом соблазнительной шатенки. Однако девушка примерила новый для себя образ – Куриленко стала блондинкой.

Снимок с новым цветом волос Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Ольга Куриленко позирует с режиссером фильма "Человек, который убил Дон Кихота". В новой ленте она играет одну из главных ролей, для которой согласилась на радикальное изменение цвета волос.



Ольга Куриленко / Instagram

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 16 Лип 2018 р. о 9:37 PDT

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 9 Лип 2018 р. о 9:36 PDT