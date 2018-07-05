Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала фото без косметики

38-летняя голливудская актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко показала свою настоящую натуральную красоту без макияжа.

Куриленко опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

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Поклонники поражены красотой актрисы Так, большинство признали, что Куриленко действительно идет быть без косметики.



"Классно, как в 18", "Без макияжа действительно намного красивее", "Оставайтесь такой же натуральной", – пишут пользователи.

Кто такая Ольга Куриленко?38-летняя киноактриса Ольга Куриленко в детстве училась в Бердянске, но уже в подростковом возрасте начала ездить на учебу в Москву, а затем и в Париж. В 1995 году она начала заниматься актерским делом, где впоследствии прославилась своей звездной ролью в одной из частей "бондианы" – "Квант милосердия", сыграв девушку агента 007.

Актриса дважды была замужем и получила французское гражданство, а сейчас находится в фактическом браке с Максом Беницой, – у пары родился сын Александр.