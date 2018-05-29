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Голливудская звезда Дженнифер Энистон поделилась собственным секретом красоты

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Дженнифер Энистон раскрыла свой секрет красоты
Дженнифер Энистон раскрыла свой секрет красоты / Фото из открытых источников

49-летняя американская актриса Дженнифер Энистон всегда поражает своей красотой и отличными стройными формами. Звезда рассказала, что она принимает одно прекрасный бьюти-средство, которое хорошо сказывается на ее внешнем виде.

Об этом валерия рассказала в издании "Well and Good".

По словам Энистон, каждое утро она готовит себе питательный смузи, в который добавляет пептид коллагена, которым она очень довольна.

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Обычно на завтрак я выпиваю шейк, который готовлю из чистого протеина, бананов, замороженных вишен, стевии, микса зелени, пудры мака и щепотки какао. В последнее время добавляю в шейк пептид коллагена, и мне очень нравится результат. Мои ногти стали крепче, а кожа начала сиять,
– призналась Дженнифер.

Она добавила, что жидкий коллаген или коллаген в таблетках вполне доступен каждому человеку, и его можно купить на сайте iHerb, стоимость любимого продукта Энистон стартует от 15 долларов.

Однако не только коллаген придает ее виду свежести и бодрости. Свое утро актриса также часто начинает со стакана теплой воды с лимоном, затем практикует трансцендентальную медитацию около 10-20 минут, а позавтракав, 40 минут занимается йогой, и завершает утренний ритуал спортзалом.


49-летняя Дженнифер Энистон

Теги: LifeStyle Голливуд Дженифер Энистон Красота
Источник: 24 Канал
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