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Голливудская звезда Гай Пирс признался в домогательствах со стороны Кевина Спейси

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Гай Пирс
Гай Пирс / Getty Images

Австралийский актер Гай Пирс рассказал, что во время работы над фильмом "Секреты Лос-Анджелеса" ("LA Confidential") в 1997 году он имел дело с развратностью скандального актера Кевина Спейси.

В этом звезда кино признался в недавнем интервью австралийскому каналу GWN7, передает The Independent.

На вопрос ведущего относительно сотрудничества с Кевином Спейси во время съемок фильма в 1997-м, Гай Пирс шокировал публику.

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"Да. Трудно говорить сейчас. Удивительный актер. Невероятный актер. Немного сложно было с Кевином, да. Он любит распускать руки. К счастью, мне было 29 лет, а не 14", – подчеркнул 50-летний актер.

"Секреты Лос-Анджелеса" (1997): смотреть видео онлайн

 

Кевин Спейси и его жертвы сексуальных домогательств

Напомним, что в конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Актер признал вину, извинился, совершил каминг-аут и пошел лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру относительно обвинений Кевина Спейси в домогательствах.

Кто такой Гай Пирс?
Австралийский киноактер, сыгравший в более чем 45 фильмах в своей карьере. Свои самых популярных роли он исполнил в фильмах "Помни", "Тайны Лос-Анджелеса", "Железный человек" и "Король говорит". Гай Пирс является обладателем телевизионной премии "Эмми" (2011) и был номинантом премии "Золотой глобус" и ряда других премий.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Кевин Спейси Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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