Голливудская звезда Холли Берри пришла на оскаровский ужин в платье украинского дизайнера
Накануне в Беверли-Хиллз состоялся ежегодный, шестой предоскаровский ужин Icon Mann Pre-Oscar Dinner, на котором блистали звезды первого эшелона. В рядах тех, кто приковал к себе взгляды большинства гостей и папарацци, была 51-летняя Холли Берри.
Как пишет ELLE, Холли Берри выбрала мини-платье с открытыми плечами серебряного цвета с черной вставкой и смелым декольте от украинского дизайнера Елены Ревы.
Холли Берри в плате украинского дизайнера
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Эффектным акцентом стали изящные босоножки на высоком каблуке в тон.
Фото в платье звезда выложила и в Instagram.
Источник: 24 Канал
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