Голливудская звезда Холли Берри пришла на оскаровский ужин в платье украинского дизайнера

Накануне в Беверли-Хиллз состоялся ежегодный, шестой предоскаровский ужин Icon Mann Pre-Oscar Dinner, на котором блистали звезды первого эшелона. В рядах тех, кто приковал к себе взгляды большинства гостей и папарацци, была 51-летняя Холли Берри.