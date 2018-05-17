Голливудская звезда украинского происхождения поразила платьем в Каннах: фото

Американская актриса, которая родом из столицы Украины, Милла Йовович поразила публику и фанатов своим образом на красной дорожке Каннского фестиваля-2018 во Франции. Актриса посетила премьеру картины "Горящий" южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона.

42-летняя звезда появилась перед Дворцом фестивалей и конгрессов в нежном серо-фиолетовом платье Prada с глубоким декольте, открытой спиной и откровенным декольте. Платье знаменитости украшали частицы искусственного "битого стекла".

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Образ актрисы дополнили золотистые босоножки на шпильке, а также колье-чокер. Волосы уроженки Украины были легко уложены, а макияж звезде сделали с акцентом на малиновые губы. Йовович выглядела очень стильно и эффектно.



Милла Йовович на Каннском фестивале-2018

Кто такая Милла Йовович?



Милла Йовович является известной американской актрисой, моделью и модельером, которая в возрасте пяти лет с родителями эмигрировала из Украины в Сакраменто, США. Модельную карьеру женщина начала в 11 лет, а дебют в кино состоялся в 13 лет. В ее фильмографии насчитывается более 40 кинолент. Милла Йовович была трижды замужем, сейчас находится в официальном браке с режиссером Полом Андресоном.