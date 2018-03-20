Актеры Голливуда в силу определенных жизненных обстоятельств начинают злоупотреблять алкоголем, что перерастает в алкоголизм, от которого они потом страдают в течение длительного времени и не всегда излечиваются от пагубной привычки. Однако есть актеры, которые навсегда покончили с алкоголем.

Голливудские звезды , которым удалось вылечиться от алкоголизма

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Мел Гибсон

В свое время актер признался, что десять лет боролся с алкоголизмом. Под влиянием вредной привычки Мел попал в ряд скандалов, за которые ему стыдно. Например, актер набросился с кулаками на офицеров полиции, которые остановили его за вождение автомобиля в нетрезвом виде, осыпал нецензурной бранью любимую девушку, позвонив ей среди ночи.

Чтобы вылечиться от алкоголизма, Гибсон обратился в центр лечения зависимостей, где с помощью специальной программы актеру удалось побороть пагубную привычку.

"Если бы я не перестал пить, то просто не выжил бы. Мне пришлось выбирать: продолжать пить и умереть или бросить и жить дальше – я выбрал второе", – признался актер.

Кристин Дэвис

Актриса, которую зрители знают как Шарлотту Йорк из сериала "Секс и город", страдала от алкоголизма с юности. По ее словам, в этом были виноваты ее родители, которые воспитывали дочь в строгости, а она хотела расслабиться, и как средство выбрала алкоголь.

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"Алкоголь освободил меня, я перестала быть замкнутой и застенчивой. С такой же целью я выбирала и актерскую профессию – хотела иметь возможность чувствовать жизнь и свободно выражать свои чувства", – признавалась Кристин в интервью.

Чтобы избавиться от алкоголизма, актриса посещала группу анонимных алкоголиков и перестала принимать алкоголь за несколько лет до съемок в сериале "Секс и город".

Энтони Хопкинс

Звезда фильма "Молчание ягнят" начал злоупотреблять алкоголем еще в юности, когда работал в лондонских театрах. Он боялся выходить на сцену, поэтому, чтобы приглушить страх, начал выпивать. Актер понял, что ситуация зашла слишком далеко, когда утром после очередной вечеринки он проснулся не в своей спальне, а в совершенно незнакомом месте – как оказалось, не только в другом городе, но и в другом штате. После этого актер Хопкинс записался в общество анонимных алкоголиков, благодаря чему избавился от зависимости и больше к алкоголю не возвращался.

Линдсей Лохан

Впервые актриса начала выпивать в семнадцать лет, за что была наказана своей матерью: она заставила ее смывать с лица рвоту в луже. После такого метода воспитания актриса еще больше стала выпивать и с тех пор с переменным успехом борется с пагубной зависимостью, платя за это серьезную цену: Линдсей отдала специализированным клиникам много своих сбережений, и потратила на реабилитацию очень много средств. Дошло до того, что медики оказывали ей свои услуги бесплатно, а люди, которые на нее работали, не получали зарплату. Хотя актриса полностью еще не избавилась от алкозависимости, она очень близка к цели.

Юэн Макгрегор

Звезда фильма "На игле" не употребляет алкоголь уже восемнадцать лет, но с ужасом вспоминает времена, когда страдал от алкоголизма. По его словам, он пил не меньше рок-звезд, а в состоянии алкогольного опьянения превращался в другого человека.

"Я мог натворить таких дел, что страшно даже вспоминать. К счастью, я смог выйти сухим из воды, поскольку вовремя бросил пить", – вспоминает он.

О том, как ему удалось покончить с пагубной привычкой, актер в свое время рассказал в интервью. Макрегор признался, что сначала он сознательно не хотел бросать пить, и его не смущало даже похмелье, во время которого он мог проснуться в чужом доме, даже не понимая при этом, где находится.

Бросить пить Юэн решил во время съемок фильма "Мулен Руж", где его партнершей была Николь Кидман. На площадке нужно было много танцевать, но в какой-то момент Макгрегор понял, что может не справиться с физическими нагрузками, ведь пристрастие к алкоголю отнимало у него очень много сил.

"Мои жизненные роли – отец, муж, актер и пьяница – перестали друг с другом сочетаться, и из всего этого перечня я мог расстаться только с последним. С тех пор ни капли в рот не беру", – вспоминает он.

Джейми Ли Кертис



Звезда фильма "Рыбка по имени Ванда" начала злоупотреблять алкоголем после пластической операции. Из-за болей, которые преследовали актрису, она начала пить болеутоляющие, а потом заметила: они действуют гораздо лучше, если запить их алкоголем. К счастью, всерьез увлечься алкоголем Джейми не успела – она вовремя взялась за ум и справилась со своей слабостью.