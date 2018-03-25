Голливудские звезды поддержали массовые протесты в США: яркие фото
Популярные американские модели, актеры, звезды реалити-шоу и певцы поддержали людей, которые приняли участие в протестах March For Our Live, что в переводе означает "Марш за наши жизни". Появление звезд добавило уверенности митингующим, которые с удовольствием общались с ними.
Как известно, тысячи людей вышли на улицы США с требованием усилить контроль за оборотом оружия в стране. Причиной для этого стала одна из самых кровавых стрельб в школе Флориды. Безжалостное нападение тогда унесло жизни 17 человек, большинство из которых были детьми.
Читайте также: Актриса Ванесса Паради провела акцию протеста на престижной церемонии
Чтобы трагедия не повторялась, американцы инициировали масштабный протест, к которому присоединились люди в Лондоне, Женеве, Сиднее, Токио и Берлине. Более 800 акций состоялись только в США. На протесты наряду с обычными американцами вышли мировые звезды, как актеры Джордж Клуни с женой Амаль Аламуддин, Риз Уизерспун, Лора Дерн, певцы Пол Маккартни, Рита Ора, Майли Сайрус и Селена Гомес, модели Кендалл Дженнер и Хейли Болвин. Кроме этого, десятки звезд поддержали протесты сообщениями в социальной сети Instagram.
Мы – будущее. Никто не должен умирать таким образом, поэтому прошу остановить это сейчас,
– написала Селена Гомес к фото с акций протеста.
Певицы Рита Ора и Майли Сайрус даже выступили с импровизированным концертом перед участниками акции. Также на сцену вышла Ариана Гранде, после концерта которой в мае 2017 года произошел кровавый теракт.
Селена Гомес
Эми Шумер
Ариана Гранде
Певица Деми Ловато
Майли Сайрус
Кендалл Дженнер и Хейли Болвин
Пол Маккартни
Ким Кардашян и Канье Вест
Рита Ора
Джулиана Мур
Шер
Леди Гага