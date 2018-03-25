Голливудские звезды поддержали массовые протесты в США: яркие фото

Популярные американские модели, актеры, звезды реалити-шоу и певцы поддержали людей, которые приняли участие в протестах March For Our Live, что в переводе означает "Марш за наши жизни". Появление звезд добавило уверенности митингующим, которые с удовольствием общались с ними.

Как известно, тысячи людей вышли на улицы США с требованием усилить контроль за оборотом оружия в стране. Причиной для этого стала одна из самых кровавых стрельб в школе Флориды. Безжалостное нападение тогда унесло жизни 17 человек, большинство из которых были детьми.

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Чтобы трагедия не повторялась, американцы инициировали масштабный протест, к которому присоединились люди в Лондоне, Женеве, Сиднее, Токио и Берлине. Более 800 акций состоялись только в США. На протесты наряду с обычными американцами вышли мировые звезды, как актеры Джордж Клуни с женой Амаль Аламуддин, Риз Уизерспун, Лора Дерн, певцы Пол Маккартни, Рита Ора, Майли Сайрус и Селена Гомес, модели Кендалл Дженнер и Хейли Болвин. Кроме этого, десятки звезд поддержали протесты сообщениями в социальной сети Instagram.

Мы – будущее. Никто не должен умирать таким образом, поэтому прошу остановить это сейчас,

– написала Селена Гомес к фото с акций протеста.

Певицы Рита Ора и Майли Сайрус даже выступили с импровизированным концертом перед участниками акции. Также на сцену вышла Ариана Гранде, после концерта которой в мае 2017 года произошел кровавый теракт.

Селена Гомес

#marchforourlives #marchforourlives2018 Допис, поширений Feminist (@thatbocagoddess) 25 Бер 2018 р. о 7:11 PDT

Эми Шумер​

Допис, поширений Kendall & Lily (@theeskimosisters) 24 Бер 2018 р. о 11:03 PDT

Ариана Гранде

Допис, поширений gracie♡ 3/14/17 (@moonliightbae__) 25 Бер 2018 р. о 7:11 PDT

Певица Деми Ловато​

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 24 Бер 2018 р. о 12:36 PDT

Майли Сайрус

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 24 Бер 2018 р. о 8:28 PDT

Кендалл Дженнер и Хейли Болвин​

Пол Маккартни

Допис, поширений Mila Herrera Reyes (@mila_mclennon46) 25 Бер 2018 р. о 7:09 PDT

Ким Кардашян и Канье Вест

Допис, поширений Meelah luxury (@meelah_luxury) 25 Бер 2018 р. о 6:55 PDT

Рита Ора

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 24 Бер 2018 р. о 4:09 PDT

Джулиана Мур

Шер

Леди Гага