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Голливудские звезды поддержали массовые протесты в США: яркие фото

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Знаменитости на March For Our Live
Знаменитости на March For Our Live / Фото из соцсетей

Популярные американские модели, актеры, звезды реалити-шоу и певцы поддержали людей, которые приняли участие в протестах March For Our Live, что в переводе означает "Марш за наши жизни". Появление звезд добавило уверенности митингующим, которые с удовольствием общались с ними.

Как известно, тысячи людей вышли на улицы США с требованием усилить контроль за оборотом оружия в стране. Причиной для этого стала одна из самых кровавых стрельб в школе Флориды. Безжалостное нападение тогда унесло жизни 17 человек, большинство из которых были детьми.

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Чтобы трагедия не повторялась, американцы инициировали масштабный протест, к которому присоединились люди в Лондоне, Женеве, Сиднее, Токио и Берлине. Более 800 акций состоялись только в США. На протесты наряду с обычными американцами вышли мировые звезды, как актеры Джордж Клуни с женой Амаль Аламуддин, Риз Уизерспун, Лора Дерн, певцы Пол Маккартни, Рита Ора, Майли Сайрус и Селена Гомес, модели Кендалл Дженнер и Хейли Болвин. Кроме этого, десятки звезд поддержали протесты сообщениями в социальной сети Instagram.

Мы – будущее. Никто не должен умирать таким образом, поэтому прошу остановить это сейчас,
– написала Селена Гомес к фото с акций протеста.

Певицы Рита Ора и Майли Сайрус даже выступили с импровизированным концертом перед участниками акции. Также на сцену вышла Ариана Гранде, после концерта которой в мае 2017 года произошел кровавый теракт.

Селена Гомес

#marchforourlives #marchforourlives2018

Допис, поширений Feminist (@thatbocagoddess)

Эми Шумер​

Ариана Гранде

Певица Деми Ловато​

Майли Сайрус

Кендалл Дженнер и Хейли Болвин​

Пол Маккартни

Ким Кардашян и Канье Вест

Рита Ора

Джулиана Мур

Шер

Леди Гага

Теги: протесты Музыка LifeStyle Мода Новости США Голливуд Кино Селена Гомес Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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