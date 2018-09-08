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Голливудские звезды сделали призыв к России по поводу Сенцова

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Голливудские звезды сделали призыв к России по поводу Сенцова
Голливудские звезды сделали призыв к России по поводу Сенцова / Коллаж 24 канал

Голливудские звезды и жюри 75-го Венецианского кинофестиваля призвали российские власти не допустить смерти незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и освободить его.

Об этом сообщает France24.

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Актриса Наоми Уоттс, актер и режиссер Кристоф Вальц, вместе с Гильермо дель Торо в пятницу попросили Кремль освободить кинорежиссера, который отказывается от еды в тюрьме на севере Сибири уже в течение 118 дней,
– говорится в сообщении.

Жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с режиссером Гильермо Дель Торо выразил обеспокоенность физическим состоянием Сенцова.

В заявлении говорится, что Сенцов был "арестован и испытал на себе пытки... после судебного разбирательства, которое явно не уважал его право на защиту".

К слову, ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил, что существует большая вероятность того, что Олега Сенцова номинируют на премию Сахарова.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ С ОЛЕГОМ СЕНЦОВЫМ:

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Кино Голливуд Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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