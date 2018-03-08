Голливудский актер Крис Хемсворт забавно станцевал на пляже: видео
Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в одноименном фильме, станцевал зажигательный танец на пляже.
Как известно, актер вместе с женой и тремя детьми отдыхает в Австралии. Видео и фото отпуска Крис Хемсворт публикует на странице в социальной сети Instagram.
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В одной из публикаций голливудский актер играет со своей дочкой. Вдруг Крис Хемсворт начинает танцевать, чем изрядно рассмешил своих родных и сторонников.
Это настоящее искусство и оригинальный стиль, который я разработал,
– прокомментировал видео актер.
Кроме танцев, Крис Хемсворт занимается серфингом со своей дочкой, называя ее своим тренером.
Кто такой Крис Хемсворт?
Это известный актер, который дебютировал в 2002 году в сериале "Гвен Джонс – ученица Мерлина". Впоследствии Крис Хемсворт сыграл в фильмах "Звездный путь", "Тор", "Каникулы", "Идеальный побег", "Мстители", "Неуловимые". Мужчина женат на испанской актрисе Эльзе Патаки, с которой воспитывает троих детей.