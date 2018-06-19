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Голливудский актер Роберт Патрик посетил Западную Украину: известна причина

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Роберт Патрик посетил Западную Украину
Роберт Патрик посетил Западную Украину / Фото из открытых источников

Актер Роберт Патрик, который прославился второстепенными ролями в фильмах "Терминатор" и "От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса", посетил Западную Украину. Однако не отдых стал причиной визита американца.

Роберт Патрик получил возможность сыграть одну из ролей в украинской киноленте "Захар Беркут". Поэтому американец приехал по приглашению режиссера фильма Ахтема Сеитаблаева.

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Известно, что голливудский актер перевоплотится в легендарного Захара Беркута, образ которого гениально описал Иван Франко в исторической повести. И, кроме съемок, Роберт патрик находит время, чтобы ознакомиться с культурой страны, побывать в интересных местах и попробовать украинские блюда. Сейчас американец уже побывал во Львове и на озере Синевир. Сами же съемки проходят в живописных Карпатах, которые тоже попали на снимки Роберта Патрика.

Прекрасная Украина,
– написал в комментарии Роберт Патрик.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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