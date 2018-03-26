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Голливудский актер Уилл Смит станцевал зажигательную сальсу: видео

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Уилл Смит станцевал на яхте
Уилл Смит станцевал на яхте

Популярный американский актер Уилл Смит воплотил давнюю свою мечту – взял урок сальсы. Соответствующее видео знаменитость опубликовал в Иnstagram.

Уилл Смит не просто так станцевал зажигательную сальсу. Так актер решил отпраздновать юбилейное сотое сообщение в социальной сети. По этому случаю он показал, как воплощает свои мечты в жизнь и разбавляет обыденность яркими событиями.

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Я просто понял, что это мое сотое сообщение. Спасибо всем! Пошел создавать следующие 100,
– смешно написал актер.

Урок танцев Уилл Смит взял у бывшего мужа Дженнифер Лопес, музыканта и певца Марка Энтони. Знаменитости сделали это на палубе яхты, которая проплывала мимо побережья. Звездный тренер показывал актеру основные латиноамериканские па под ритм зажигательной песни. При этом Уилл Смит внимательно слушал советы и пытался повторить все движения. Стоит отметить, что это ему удалось.

Таким сообщением актер просто взорвал сеть. Более 10 миллионов подписчиков облюбовали оригинальное сообщение Уилла Смита.

Кто такой Уилл Смит?
Это американский актер и певец, исполняющий песни в стиле хип-хоп. Уилл Смит снялся в таких популярных фильмах: "Я - робот", "Фокус", "Люди в черном", "Отряд самоубийц", "Скрытая красота", "Семь жизней".

Теги: отдых LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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