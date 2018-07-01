Голливудский дерматолог поделился, какими процедурами чаще всего пользуются звезды

Знаменитый дерматолог Гарольд Лансер, который является одним из самых высокооплачиваемых и известных специалистов "красоты" рассказал, какие услуги выбирают его звезды-клиентки: Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Марго Робби и Ким Кардашян.

Об этом говорится на The Independent, передает Новое Время.

Лансер отметил, что сейчас звезды хотят выглядеть максимально естественно, из-за чего чаще всего выбирают ботокс и липосакцию, но в формате "мини". В частности, "бебиботокс" с минимальным хирургическим вмешательством, а также услугу под названием "мини-липо", когда хирург работает над небольшим участком тела.

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Еще в моде сейчас "слегка курносый нос", а также пластика ушей, поскольку звезды считают, что эта процедура помогает им выглядеть моложе. Не меньшей популярностью у дерматолога пользуются и процедуры пунктурное омоложение лица или просто иглоукалывание лица, которое стимулирует производство коллагена и эластина и устраняет признаки старения кожи.

Допис, поширений Dr. Harold Lancer (@drlancerrx) 31 Тра 2018 р. о 4:16 PDT

Относительно анти-трендов, то сегодня у звезд не пользуются популярностью услуги чрезмерного использования филлеров, ботокса, увеличение губ и имплантов груди и ягодиц. Подытожив, дерматолог Гарольд Лансер отметил, что сегодня каждый восьмой пациент дерматолога или пластического хирурга является мужчиной, в то время как пять лет назад мужчина был лишь одним из 20 пациентов.