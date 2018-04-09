Голливудский "гладиатор" Рассел Кроу продает свои вещи: известна причина

Знаменитый голливудский актер Рассел Кроу решил устроить масштабную распродажу личных вещей после развода. Для этого знаменитость выбрал популярный аукционный дом Sotheby's.

Как сообщает The New York Times, актер выставил свои вещи на продажу через 5 лет после развода с Дэниэль Спенсер. Таким образом Рассел Кроу решил избавиться от лишних воспоминаний и начать жизнь с чистого листа.

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Для аукциона актер выбрал дату 7 апреля. Этот день для 54-летнего Рассела Кроу имеет двойное значение, ведь это дата его рождения и день заключения брака с Дэниэль Спенсер. После затяжной попытки прийти в себя из-за разрыва 10-летних супружеских отношений Рассел Кроу решил превратить "грустную ситуацию в что-то радостное. Поэтому звезда Голливуда устроила аукцион, дав ему красноречивое название "Искусство развода".



Аукцион вещей Рассела Кроу

На продажу актер выставил легендарные доспехи и колесницу, которые были в фильме "Гладиатор", памятные сувениры со съемочных площадок, гитары, плакаты его кинолент, произведения австралийского искусства и даже кожаные боксерские трусы из фильма "Нокдаун".



Доспехи главного героя фильма "Гладиатор"

Коллекция гитар Рассела Кроу

Кроме этого, сторонники могут приобрести премию "Грэмми" Джонни Кэша, которую он получил в 1986 году, бронзовую статую игрока в крикет Дональда Бредмена и череп динозавра, который Рассел Кроу приобрел у Леонардо Ди Каприо.

За все вещи актер получил 3,7 миллиона долларов. Всего Sotheby's получил от Рассела Кроу 200 лотов. Самая дорогая вещь на распродаже – авто марки Mercedes S, который был частью свадебного кортежа звезды. Все вырученные средства Рассел Кроу передал благотворительной организации в Сиднее, которая дает музыкальное образование детям из неблагополучных семей.



Самые дорогие лоты аукциона Рассела Кроу

Кто такой Рассел Кроу?

Это знаменитый голливудский актер из Новой Зеландии, сыгравший главные роли в фильмах "Три дня на побег", "Ной", "Гладиатор", "Игры разума", "Большая игра". За свое мастерство Рассел Кроу был награжден премиями "Оскар" и "Золотой глобус".